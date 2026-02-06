Destacados nacionales avileños de comercio y gastronomía

Quienes laboran en las unidades del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en Ciego de Ávila, ganaron la condición de provincia destacada en la emulación por el 4 de febrero, día del trabajador de este sector, reconocimiento entregado en el acto central efectuado en Villa Clara, la de mejor gestión integral durante el 2025.

Suliedys Pérez Hernández, máxima representante del sindicato de ese sector en el territorio avileño, informó que el año pasado fue decisivo para avanzar en el proceso de perfeccionamiento del comercio minorista, mejorar los resultados en los indicadores económicos, la tarea comercial, la actividad comunicacional y el funcionamiento sindical.

Destacó que, en esta ocasión, las iniciativas tienen como especial motivación el aniversario 65 del Ministerio de Comercio Interior que se celebrará el 23 de febrero, el aniversario 107 del nacimiento de Fernando Chenard Piña, mártir del sector, y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

“En homenaje a tan significativas efemérides se han potenciado múltiples acciones como la entrega, en el presente mes, de la condición Bodega del Pueblo y Manos Solidarias, a tiendas de víveres y unidades del sistema de alimentación a la familia, respectivamente”.

El buró provincial del Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, fue una de las organizaciones estimuladas, debido a los resultados en los indicadores de eficiencia durante el 2025

Sobresalió también en la emulación nacional el sostenido funcionamiento orgánico, desde sus estructuras de base, del buró provincial del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios (SNTCGS), el cual prepara, junto a la dirección administrativa, el acto político cultural con motivo del 4 de febrero, que tendrá por sede al municipio de Majagua, próximamente.

“La actividad será propicia para entregar la medalla Fernando Chenard Piña a trabajadores que han mantenido una destacada labor por más de 20 y 25 años de forma ininterrumpida, y a colectivos de las entidades que han realizado significativos aportes a los programas económicos y sociales, como parte de los movimientos emulativos productivos Latir Avileño y Latido 87, este último de la Central de Trabajadores de Cuba en nuestra provincia”, subrayó Suliedys.

Mencionó la sindicalista entre las principales actividades de homenaje, por estos días, las ferias de buenas prácticas y las ofertas a circunscripciones apadrinadas por instalaciones gastronómicas, y tuvo elogios para los miembros de la Asociación Culinaria y sus sucesores en los distintos municipios avileños, de manera especial quienes la integran en Venezuela, Primero de Enero, Morón, Baraguá y Ciro Redondo, los de mayores logros.

