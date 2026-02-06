Ciego de Ávila participa en Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados

La provincia de Ciego de Ávila está inmersa en la séptima ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 7), un estudio que recopila datos precisos sobre la situación de niñas, niños, adolescentes y mujeres en sus municipios.

Wacner Fernández Cristian, director de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en el territorio, explicó: “La encuesta es una herramienta fundamental para medir el bienestar de la población. Cuenta con varios módulos diseñados para ese fin. En el caso de Ciego de Ávila, tenemos una muestra de 427 hogares por visitar y ya hemos cubierto el 19,2%. Solicitamos siempre el apoyo de la población donde se aplica la muestra, para que las personas contribuyan con los datos necesarios”.

El proyecto, elaborado y respaldado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) e implementado por la ONEI, es un sondeo internacional aplicado en más de 120 países. Su objetivo es generar información confiable y comparable sobre salud, educación, protección infantil, agua y saneamiento, entre otros temas esenciales para el ejercicio de los derechos.

Yudisleidis Blassis Alonso, encuestadora, detalló una de las pruebas: “El examen de agua busca específicamente la bacteria Escherichia coli. Para realizarlo es imprescindible mantener una estricta higiene, como el lavado constante de manos. Tomamos muestras del agua que se consume comúnmente, no de la ornamental, y de su fuente, ya sea la llave, un pozo u otra. Tras seguir el procedimiento, si la bacteria está presente, se tiñe de colores azules o verdes. Las muestras se incuban durante 24 a 36 horas, y al día siguiente se obtienen los resultados”.

Blassis Alonso agregó que también se pesa y mide a los niños de 0 a 9 años para detectar posibles casos de desnutrición, y subrayó la gran importancia de este estudio para el desarrollo socioeconómico del país.

La séptima ronda de la MICS mide aproximadamente 200 indicadores, lo que la convierte en una fuente clave de datos sobre protección, educación temprana, salud y nutrición en la infancia.

El propósito es, una vez más, generar información precisa, oportuna y de calidad. Esta sirve para el seguimiento de programas, planes y estrategias nacionales e internacionales relativos a la infancia y la adolescencia, así como para reportar la situación de la niñez en el marco de compromisos como la Agenda 2030.

Como novedad, esta ronda incluye por primera vez módulos sobre salud mental y violencia contra la mujer, lo que representa un desafío adicional al tratarse de temas sensibles. Su abordaje requiere un contexto particular para las entrevistas y un programa efectivo de derivación para personas que requieran apoyo especializado.