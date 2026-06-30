Inauguran en Morón Festival Municipal Deportivo Escolar

La Primera Edición del Festival Municipal de Deporte Escolar en Morón quedó inaugurada en la Academia de Deportes Múltiples Aurelio Janet Torres, ante la presencia de atletas, entrenadores, glorias deportivas, directivos del sector y familiares.

Durante el acto, el tirador paralímpico Marino Heredia Rodríguez, Gloria Deportiva, hizo entrega de la antorcha que acompañará el evento, el cual se extenderá hasta el próximo 15 de julio.

La jornada fue propicia para la realización del juramento de los atletas —quienes intervendrán en las disciplinas de karate, boxeo, fútbol, béisbol, ajedrez, judo, lucha y balonmano—, así como del de los árbitros, encargados de impartir justicia durante esas jornadas competitivas.

En las conclusiones, se destacó que estos juegos constituyen un homenaje a Fidel en el año de su Centenario y a su destacado apoyo al movimiento deportivo del país. Además, se hizo un llamado a entregarlo todo en el terreno de juego, sin descuidar la disciplina ni el espíritu deportivo.

Esta iniciativa, creada ante la imposibilidad de realizar los Juegos Nacionales Escolares debido a la difícil situación económica y energética de la nación, constituye una alternativa para continuar impulsando el desarrollo deportivo en todos los municipios.