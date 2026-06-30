Proyectan economistas y contadores avileños acciones de respaldo a recientes transformaciones

Ciego de Avila; Invasor

El Comité Provincial de la ANEC se propone objetivos de trabajo en función del cambio que demanda el país

Justo cuando las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente se visibilizaron de manera textual través de medios de comunicación del país, el Comité Provincial en Ciego de Ávila de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba proyecta su labor en función de reimpulsar la economía territorial con un amplio espectro de acciones encaminadas a dinamizar y profundizar su labor.

Al relacionar la oportunidad que representa este contexto para la ANEC avileña, Julio Fontaine Peña, profesor de la Facultad Universitaria del Partido Comunista de Cuba Mártires de Bolivia, dijo que tener sentido del momento histórico es hoy no ponerles trabas a las medidas, “son las que debemos asumir, con la justicia social que hace falta, pero con cambios, a tono con el sentido del momento político que vive el país y al cual no podemos permanecer indiferentes”.

Pero la decisión colectiva de la máxima dirección de la ANEC en el territorio solo puede cristalizar a partir de que el fortalecimiento y la vida interna de sus estructuras, y la atención sistemática a las secciones de base, escalen un peldaño superior, como lo evidenció el debate provincial con el cual arribó a su punto culminante la jornada por el 47 aniversario de la organización.

Lo que inicialmente fue concebido como acto provincial, y al mismo tiempo del municipio cabecera, trasciende ante la opinión pública por lo que deparó en tanto reflexión “a camisa quitada” de limitantes actuales cuyo cambio no admite demoras.

En esa línea de actuación quedó expuesta una amplia cantera de reservas, si de capacitación de trata, en función de arribar a estadios superiores, de ahí que la profesora Minerva Serrano Gómez tuviera el encargo de mostrar a los presentes las potencialidades de la Empresa de Servicios de Gestión Contable (GESTCON), entidad nacional que en la provincia transita por un quehacer susceptible de enriquecimientos.

Lo destacó Mario Orlando Vázquez Alonso, presidente de la ANEC en el municipio cabecera quien destacó el hecho de que GESTCON ha cambiado la política de capacitación en Ciego de Ávila “porque antes los profesores nos enfocábamos sobre una base teórica de la Contabilidad que sigue siendo extremadamente importante, pero GESTCON desarrolla la capacitación sobre la base de dónde tenemos el problema”.

En esa dirección elogió el vínculo con el Centro Politécnico José Antonio Echevarría, dotado de tecnología de punta, capacidad tecnológica que GESTCON aprovechó para montar procesos de capacitación y con posibilidades de ampliar su impacto en el futuro inmediato.

Sin embargo, los asistentes coincidieron en lo difícil que resulta completar una plantilla de 10 o 12 estudiantes, cuando en escenarios de la capital cubana tienen que cerrar la matrícula y aquí es todo lo contrario.

Tal limitante condujo a un razonamiento elemental de Vázquez Alonso, quien es partidario de particularizar la capacitación en base a las necesidades individuales y ofrecerla en el puesto de trabajo, “ir hasta el técnico, el profesional de la economía, a resolver el problema que sea en nómina, caja, finanzas, las cuentas por cobrar que no me caminan, los créditos que no sé cómo llevarlos, o porque no sé cómo hacer un control de inventarios por el Versat”, puntualizó.

Sobre esas debilidades versaron los debates, en momentos en que las 247 secciones de base se ven afectadas por el debilitamiento de sectores vitales como el turismo, lo que entraña una disminución del accionar de la ANEC en enclaves como los ahora inactivos en la cayería norte de la provincia.

A propósito de las fortalezas que entraña el sistema contable Versat Sarasola, a cuyo acceso y aplicación inteligente consagra sus mayores esfuerzos GESTCON, quedó claro cuánto representa para hacer viabilizar las medidas previstas en los 23 ejes temáticos que agrupan las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, aunque algunos profesionales de la Economía aún no lo dominan.

Si algo impregnó la totalidad de las intervenciones, fue el realismo de quienes, lejos de permanecer al margen de los retrocesos que en materia económica y social impactan en todo el país y especialmente en Ciego de Ávila, llaman a profundizar al interior de la empresa estatal socialista “a ver qué está pasando”, como lo expresara el profesor Alfredo Gaspar Quiñones.

Ejemplos como el referido por Raúl Menejías Álvarez, al frente de la ANEC en el municipio de Venezuela, donde crearon recientemente un centro de gestión contable, demuestran que se puede avanzar mucho más para estar a tono con los nuevos tiempos.

“Es un proyecto de desarrollo local, allí van a trabajar los que se gradúen ahora, tanto en las aulas del Centro Universitario Municipal como en el Politécnico del territorio”, destacó.

Un saldo significativo del encuentro es el que evidencia que la mayoría de los objetivos de trabajo para la etapa que ahora comienza se relacionan directamente con la capacitación en temas económicos y que ahora Invasor reproduce textualmente:

• Continuar creciendo con la afiliación de profesionales de las Ciencias Económicas, especialmente los recién graduados, y en secciones de base, en aquellas entidades que no las poseen y tienen las posibilidades de hacerlo.

• Fortalecer el papel de los economistas en el asesoramiento a los cuadros y dirigentes del estado y el gobierno elevando su nivel de conocimiento para toma de decisiones.

• Consolidar el papel de las secciones de base en su responsabilidad con la tarea de preparar y guiar a los estudiantes en el cumplimiento de la práctica laboral y la atención de los organismos a su posterior vinculación laboral.

• Lograr la vinculación de la Comisión Económica de la Asamblea Municipal del Poder Popular con la Asociación de Economistas y Contadores del municipio.

• Implementar un plan de capacitación para las distintas estructuras del gobierno, Partido y consejos de la administración.

• Incrementar los eventos científicos y la participación activa de los economistas.

• Fortalecer el trabajo de las sociedades científicas provinciales.

• Optimizar el flujo de información y comunicación con las secciones de base para conocer los resultados de las auditorias (externas e internas) del municipio con el objetivo de asesorar o apoyar en la capacitación para resolver las deficiencias detectadas.

• Lograr el completamiento de la ocupación de plazas profesionales.

Como parte del acto que puso fin a la jornada por el aniversario 47 de la ANEC en Ciego de Ávila

LAUROS CONFERIDOS POR LA ANEC PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Premio municipal por la obra de la vida

Contabilidad: Mario Orlando Vázquez Alonso.

Economía: Verena Beatriz Díaz Portieles.

Auditoría: María Antonia Serafín Muñoz.

Reconocimiento a directivos destacados

Minerva Serrano Gómez.

Roberto Samuel Campbell Tross.

Andrés Fernández Paisant.

Orestes Fleitas Castellanos.

Tomado de Invasor