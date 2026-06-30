Guayza D’Frank: capacidad de soñar

Aunque las luces no acompañaron la puesta en escena, pues para una pasarela de moda lo ideal es que se vean modelos y diseños, y entre sombras se hace complicado ver y mirar, lo cierto es que Guayza D’Frank, cautivó desde esas ropas que surcan el cuerpo y lo adornan de manera natural.

Los aplausos y vítores no demoraron cuando algún que otro modelo hacía su pasarela y las telas como que se llenaban de vida propia al acariciar miradas.

Desde una pequeña de tres años, como parte de Guayza ‘Kids, hasta un joven de más de 20, aquí el modelo no tiene distinción ni padece de marginaciones. Todos tienen su oportunidad con diseños que van en perfecta armonía con esos grupos etarios y es lindo verlos desfilar luciendo con cierto orgullo obras de arte.

Porque no es solo el caminar y el deslizarse por la alfombra, es también, retroalimentarse de las reacciones del público y hacerles el juego. Responder con gracia, seguir la esencia del espectáculo, y sobre todo, lucir la prenda que se lleva. Y en eso, también Frank y su estilista, son maestros.

Porque saben conversar, exigir, enamorar y motivar al buen desempeño.

Los 26 años que ya pesan sobre el prestigio de esta compañía dicen exactamente eso, Guayza D’Frank es imagen, pero, también, sentido de vida. Es cubanía y buen gusto. Es la ropa que podemos adquirir en cualquier tienda del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y es la que podemos imitar si nos acompaña la gracia de la costura.

Es una manera de enfrentarse a la vida y sus vicisitudes desde unos hilos que, en el entramado más bello, nos resguarda el alma y lo que somos.

Tres premios internacionales, un currículo que los pone sobre la mira de artistas y exigentes, estudiosos o simples admiradores, más otros detalles que ya muchos dominan, validan la convicción que el propio sistema de la cultura en la Ciudad de los Portales, vinieron a referenciar con la entrega de condecoraciones y reconocimientos a nombre del propio FCBC, el sectorial provincial de cultura, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, entre otras instituciones.

Un espectáculo colmado de momentos mágicos, con fuego y luces brillantes, proyección de imágenes con la trayectoria de la compañía, fue otro capítulo de celebración por los 26 años de vida intensa entregada a la moda, las vestimentas del cuerpo y a ofrecerle otro color, a lo que vivimos a diario.

Guayza D’Frank debería pensar más en la importancia de la claridad en sus desfiles de modas y evitar que se hagan de noche si es en espacios públicos. Porque con apagones o luces de colores para escena, se pierden el diseño, la ropa, los modelos y las máscaras.

Eso que hace de cada compañía de modas un lugar común, una forma de vida. Pero es esencial que no pierda su capacidad de soñar y de hacerlo en grande, porque este devenir del artista y la tela, tiene mucho que decir y soñar todavía.