Inicia en Majagua curso escolar con retos y transformaciones

Treinta y cinco centros educativos del municipio avileño de Majagua abrieron sus puertas el primer día de septiembre para dar inicio a un nuevo curso escolar marcado por retos y transformaciones.

Zaily Pérez Ulloa, directora municipal de Educación, informó que más de tres mil estudiantes de la enseñanza general se incorporaron a las aulas con el entusiasmo que los caracteriza.

El municipio logró una cobertura docente total, un indicador que, aunque constituye un desafío, permitió superar los registros de ciclos anteriores y garantizar la calidad del periodo lectivo en todas las escuelas del territorio.

“El reto ahora es crecernos ante las dificultades y seguir adelante, como nos enseñó nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz, a quien dedicamos este nuevo ciclo con motivo del centenario de su natalicio”, concluyó.

El curso escolar 2026-2027 se desarrolla en un contexto complejo para el país, marcado por limitaciones económicas y materiales que inciden en el sistema educacional.

Aún así, la incorporación y asistencia de los docentes, el acompañamiento de las familias y el respaldo de las comunidades se erigen como el principal sostén para afrontar estos desafíos.

“Sin dudas, el gran reto será hacer fructífero cada día. Tenemos la voluntad y la disposición para superar los obstáculos y desarrollar iniciativas propias que garanticen la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

La directora destacó, además, la garantía de insumos básicos en las escuelas, como libretas, lápices, materiales didácticos, libros y cuadernos; estos dos últimos, acordes con el Tercer Perfeccionamiento del sistema educacional cubano.

Pérez Ulloa explicó que los estudiantes se encontrarán este curso con horarios flexibles, modalidad presencial y formatos ajustables, según las características de cada territorio e institución.

El nuevo ciclo lectivo se inauguró de manera oficial en el Círculo Infantil “Amanecer de América”, ubicado en la cabecera municipal, donde los niños brillaron con su arte y se mostraron como fieles defensores de las tradiciones culturales majagüenses.