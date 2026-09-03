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Cuba Destacada

Restablecido servicio de SMS y Transfermóvil

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 3, 2026

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, informó este miércoles que fueron restablecidos el envío y recepción de mensajes SMS, así como las operaciones de Transfermóvil, tras dificultades técnicas que afectaron ambos servicios durante la jornada.

La entidad precisó desde su perfil institucional en la red social Facebook que el monitoreo de su comportamiento se mantiene activo y solicitó a los usuarios seguir atentos a las informaciones por los canales oficiales de la empresa.

Etecsa explicó que la interrupción se debió a problemas técnicos que provocaron la suspensión temporal de Transfermóvil al no disponer de notificaciones, y aseguró que se trabajó para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El cierre del parte técnico se realizó este miércoles a las 6:50 p.m., confirmando la recuperación de los sistemas afectados.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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