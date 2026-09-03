De nuevo béisbol en el Cepero

Ciego de Avila; Invasor

Vuelve el estadio José Ramón Cepero a ser escenario de nuestro pasatiempo nacional: este miércoles, desde las 10:00 de la mañana, los equipos de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, que se preparan para la 65 Serie, chocan en busca de fogueo competitivo para la lid que se inicia el 4 de octubre.

Este será el.primer tope de los Tigres, que a decir verdad, pudiera ser el conjunto que más temprano inició su preparación, pues en junio, cuando concluyó la Serie Especial en saludo al Cumpleaños de Fidel, unos 50 jugadores fueron llamados a ganarse un puesto en el conjunto que dirigirá, esta vez, Franklin López.

Es recomendable dejar para otro momento los augurios acerca de la posible labor de los tres veces campeones cubanos, pero de lo que sí puedo dar fe, es de la seriedad con que asumen, peloteros y entrenadores cada jornada. Se suma que ya se vislumbran figuras, las cuales, darán de que hablar en la justa.

Es por eso que invito a la afición a estar presente en estos topes preparatorios y ya se anuncia para el jueves, la representación de Camagüey en el Coloso de Vista Alegre.

Tomado de Invasor