Nuevas facilidades para la empresa no estatal

La nueva norma abre mayores oportunidades a las formas de gestión no estatal y facilita su desarrollo.

La Gaceta Oficial Ordinaria número 71 publicó este miércoles el Decreto-Ley 133, que entra en vigor dentro de siete días, el cual abrirá nuevas oportunidades y posibilidades a actores económicos no estatales, permite y facilita su desarrollo, pero también la participación en la economía del país desde el nivel municipal.

La nueva norma va a eliminar impedimentos que limitaban el avance de las diversas actividades económicas realizadas en el país, pero también propiciará dar solución a problemas locales y otras necesidades que se presentan en los territorios, expresó en conferencia de prensa Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales.

La directiva precisó que el nuevo documento modifica los decretos 88 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el 89 de las cooperativas no agropecuarias y el 90 sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, además cuenta con tres normas complementarias, procedimientos del Inaene y del Ministerio de Educación y una resolución sobre los servicios del Banco Central de Cuba.

López Acea significó que esta norma permite una reducción de los requisitos, trámites y términos para la creación y funcionamiento de las empresas no estatales y también la contratación de más de cien trabajadores para el ejercicio de la modalidad de empresa privada, y con ello su gestión tiene un alcance mayor en las actividades de producción y servicios que exigen de la participación de un mayor número de personal.

También resaltó que las personas que han desarrollado sus empresas puedan ampliar sus horizontes haciendo otras actividades afines a la original, siempre que no abandonen la que dio origen a la entidad, que puedan contar con socios cubanos que no residen en el territorio nacional y realizar exportaciones e importaciones directamente.

Estas y otras facilidades para el desarrollo de la gestión no estatal permitirá que puedan participar de manera más activa y efectiva en la transformación de un grupo de necesidades y problemas existentes, pero además aportar de forma sostenida a las prioridades económicas y sociales que urgen en el país, destacó la directiva. Subrayó, asimismo, que se propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de la nación y con ello se contribuirá de manera decisiva al bienestar de la población.

Tomado de Juventud Rebelde