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CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Inicia Etecsa jornada científica en Ciego de Ávila con tributo a Fidel

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 16, 2026

El Coloquio para el Fortalecimiento y el Desarrollo de Valores marcó el inicio, el pasado martes, de la Jornada Científica de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A (Etecsa) en Ciego de Ávila.

La cita reunió a trabajadores de la empresa en torno a cinco ponencias vinculadas al pensamiento de Fidel Castro Ruz y a los valores que distinguen a la entidad.

El director territorial de Etecsa en la provincia, Wilfredo José Rodríguez Rodríguez, y otros directivos de la empresa asistieron al encuentro, donde se presentaron trabajos que sobresalieron por su originalidad, pertinencia y contribución a la preservación del ideario del Comandante en Jefe y a la identidad corporativa de la entidad.

Durante la jornada, Odalys Margarita Sánchez Méndez, presidenta de la filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí, reflexionó sobre las conexiones entre la ética martiana y el pensamiento de Fidel Castro, como base para una visión humanista de la Revolución.

Por su parte, el delegado del Ministerio de las Comunicaciones en Ciego de Ávila, Viviano Moyano Trujillo, compartió anécdotas de sus experiencias con Fidel en los primeros pasos del programa de los Joven Club de Computación y Electrónica, en plena Batalla de Ideas.

Este coloquio, dio inicio a una Jornada Científica, que incluirá en los próximos días, eventos como el de calidad, el Taller de las Brigadas Técnicas Juveniles y Mujeres Creadoras.

Todas estas iniciativas reflejan el interés de la empresa por fortalecer la preparación científica, ética y profesional de sus trabajadores, en un contexto donde las telecomunicaciones resultan cada vez más esenciales para la vida del país.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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