Intercambia sistema electoral de Ciego de Ávila con autoridades de Defensoría del Ministerio de Justicia

Durante el encuentro se presentaron ejemplos donde los cambios legislativos del país han ampliado los márgenes de actuación de la defensoría hacia las personas más vulnerables de la sociedad

Autoridades electorales de Ciego de Ávila intercambiaron sobre la atención a los miembros vulnerables de la sociedad con funcionarios y directivos del Departamento de Defensoría del Ministerio de Justicia y la Dirección de Educación Especial de la Dirección Provincial de Educación.

Con la presencia de Hilda Lidia Díaz Reyes y Heidy Santana Pacheco, jefa y especialista, respectivamente, del mencionado departamento, las autoridades electorales recibieron una actualización sobre el papel de esa estructura, surgida a tenor de los últimos cambios legislativos en el país, entre los que se encuentra el Código de las Familias.

«Esta es una actividad relativamente nueva dentro del Ministerio de Justicia de la República de Cuba y la Dirección Provincial de Justicia en el territorio, por lo que necesita de divulgación y articulación con otras instituciones y organismos», apuntó Hilda Lidia Díaz.

La directivo explicó que el sistema electoral por su capacidad de llegar hasta la base de la sociedad, a través de la comunicación comunitaria, pudiera ser un canal para dar a conocer los derechos y mecanismos de protección a personas socialmente vulnerables por contar con limitaciones de diversas índole para defender sus derechos, especialmente en ancianos y menores de edad.

«Es necesario —dijo— que se conozca a nivel de circunscripciones y de barrios los mecanismos de defensoría, los cuales pueden ser diversos, como, por ejemplo, asesorar, activar procesos administrativos o jurídicos ante personas que se han quedado solas o ven violentados sus derechos».

Dentro de los ejemplos expuestos, en los cuales el departamento ha actuado, se encuentra la mediación y supervisión en juicios de divorcio, donde el litigio ha estado a punto de afectar derechos y bienes de menores de edad o ancianos vulnerables, necesitados de ser incorporados al Sistema de Atención a la Familia.

En ocasiones, explicó Heidy Santana Pacheco, funcionarios del citado departamento, se originan situaciones que no llegan a la Defonsoría, de ahí la necesidad de que otras instituciones conozcan esa función y ayuden a incrementar el conocimiento y la participación en la protección ciudadana.

En el caso del sector educacional, María Esther Pol Luis, jefa de departamentos de Educación Especial a nivel provincial y Clara Reyes González, directora del Hogar de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parenteral, se refirieron a la necesidad de profundizar el vínculo.

Para ello pusieron de ejemplo situaciones, entre las que se encuentran casos en la que jóvenes al cuidado del Hogar se les han otorgado las viviendas prescriptas por el Estado y los progenitores, que en su momento negaron el cuidado parental, han intentado de hacer usos de esos bienes, lo que ha motivado la activación de los mecanismo de defensa ciudadana.

Las funcionarias de ambos sectores precisaron que con los cambios legislativos se han ampliado los márgenes de defensa ciudadana, pues hoy, por ejemplo, se pudiera proceder a la revocación de un testamento, el cual fue otorgado por un anciano a cambio de recibir cuidados y que los beneficiado en la escritura no cumplieron en la vida real.

Marlenys Baez Valdivia, vicepresidenta del Consejo Electoral Provincial, señaló la importancia y sensibilidad de la misión del Departamento de Defensoría, por lo que se acordó extender el intercambio a los Consejos Electorales Municipales como forma de lograr una mayor integración.

Tomado de Radio Surco