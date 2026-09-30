Aclaran que no hay aumento de precio del pasaporte corriente cubano solicitado en el país

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior informa a la población que es falso que se haya dispuesto un aumento del precio del pasaporte corriente cubano que se solicita en el país

Ante la circulación de versiones infundadas en redes sociales y sitios digitales no oficiales, sobre un supuesto incremento del precio del pasaporte corriente cubano, que se solicita en las Oficinas de Trámites del Ministerio del Interior, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior informa a la población, lo siguiente:

Es falso que se haya dispuesto un aumento del precio del pasaporte corriente cubano que se solicita en el país.

El impuesto sobre este tipo de documento se mantiene en 2500 pesos moneda nacional, conforme a lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba.

Cualquier actualización sobre los impuestos a documentos de identidad y viaje, certificaciones u otros que se expiden por el Ministerio del Interior, será informada oportunamente por los canales oficiales de esta entidad y los medios de comunicación del país.

Los trámites para la obtención del pasaporte corriente, para los cubanos residentes en Cuba, se realizan exclusivamente de manera presencial en las Oficinas de Trámites del Ministerio del Interior existentes en el país y de manera no presencial, únicamente a través de la Plataforma de Gobierno Cubano «Soberanía».

Recomendamos para mantenerse actualizado en lo relacionado con los trámites y servicios migratorios, utilizar las vías oficiales de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, a través de los teléfonos 18808, 7830-06-18 y 7838-20-85, o mediante los correos electrónicos diie.ciudadania@rem.cu y sala.svpdiie@rem.cu.

Reiteramos nuestro compromiso de mantener la transparencia y la legalidad en los servicios que se brindan a nuestro pueblo.

Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería

Tomado de Granma