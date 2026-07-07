La casa x la ventana en el 2026

Niños y jóvenes fueron protagonistas de una jornada de arte total en la casa del joven creador de Ciego de Ávila

La casa del joven creador parecía un hervidero de grupos y compañías. Todos ansiaban el momento de salir a escena y dar lo mejor de sí ante las expectativas de un público circunstancial, pero muy respetuoso.

El trovador Daniel, el cantante Javier Javier, el guiñol y la pequeña compañía Polichinela, Arabiat, Pasos y estilos, y Guayza Kids, estaban al tanto de la jornada perfecta y sabían que iban a darlo todo en ese proscenio para el disfrute de grandes y chicos.

Cuando salieron por fin, el bulevar avileño volvió a llenarse de color y vida desorbitante. Con el Polichinela se abrió la jornada La casa x la ventana a propósito del inicio del verano 2026, el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Nunca antes un slogan como Lo mejor eres tú, sonó tan a tono con la alegría y la esperanza. La campaña que, a nivel de país, ha lanzado la AHS está generando más de un centenar de actividades en el día en todo el país, lo que significa que hoy, más que nunca, la política cultural cubana está cumpliendo objetivos.

Tras un espectáculo de una hora de duración, llamado Alma AHS, los jóvenes de la vanguardia, supieron condensar diferentes maneras de bailar, cantar, hacer pasarela de modas y buen teatro.

Este es el inicio de dos meses de celebración y actividades comunitarias que la AHS propone por el verano. Así lo hace a tono con las exigencias del país y la dirección nacional de esta organización.

Estarán en comunidades como 24 de febrero, el centro de la ciudad, insituciones laborales y en cuanto espacio público una canción, poema o expresión teatral genere un alivio. Porque el arte también salva.

Además de que la programación habitual de la Casa no se detiene y, por lo mismo, se mantienen las peñas de rock y la de música para todos los gustos, la Plaza urbana que complace a los amantes del hiphop y el freestyle; así como los talleres de repentismo y literatura con El taller de los cronopios.

Alma AHS, además de un hashtag, se ha vuelto un himno de la amistad, cofradía y de aunar voluntades.

Tomado de Invasor