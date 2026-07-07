Trabajo, salario y cuidados: las claves de las nuevas transformaciones

Cualquier ciudadano que considere encontrarse en una situación de vulnerabilidad podrá acudir a las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social o a las estructuras del gobierno local para solicitar la evaluación de su caso.

En el programa televisivo Mesa Redonda los panelistas debatieron sobre las transformaciones sociales recién aprobadas por el parlamento cubano. El espacio fue conducido por el periodista Randy Alonso Falcón y contó con la presencia del vice primer ministro Eduardo Martínez; el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Jesús Otamendiz; la directora jurídica y de Relaciones Internacionales del MTSS, Yiseilis Ferrer Mariño; y la directora de Trabajo Social del MTSS, Rita Machín Reyes.

En los últimos días se ha puesto a debate de la población cubana un grupo de transformaciones dirigidas a formar parte de un proceso más amplio de cambios económicos y sociales, estrechamente vinculadas con la implementación del Programa de Gobierno 2026.

Al abordar el tema, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, afirmó que estas responden a varios de los ejes del Programa de Gobierno, en particular, aquellos vinculados con las transformaciones sociales, la transición del subsidio de productos al subsidio a personas y los cambios en materia laboral y salarial, ubicando al ser humano en el centro y como principal motivación de todo el proceso, en especial a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Atención a personas vulnerables

El actual proceso acarrea también una actualización de los mecanismos de identificación de personas y hogares vulnerables. El trabajo realizado permitió identificar varios grupos poblacionales que, por sus características o por las circunstancias actuales del país, tienen mayores probabilidades de encontrarse en esa condición. Entre ellos se mencionaron las:

Personas adultas mayores, un grupo que ha crecido como consecuencia del envejecimiento demográfico y de otros factores, entre ellos la migración.

Madres jefas de hogar con varios hijos menores de edad, especialmente cuando los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir sus necesidades.

Hogares con elevadas cargas de cuidado, donde viven personas en situación de discapacidad, personas encamadas o con otras condiciones que requieren atención permanente.

Familias con niños y adolescentes que presentan enfermedades crónicas, cáncer u otras condiciones de salud que aumentan su dependencia y generan un impacto directo sobre la economía familiar.

Los grupos de atención a la política social existentes en cada consejo popular, son los encargados de analizar y evaluar de manera sistemática la atención a las personas vulnerables. Dirigidos por el presidente del consejo popular e integrados por delegados, trabajadores sociales, instituciones y otros actores presentes en cada demarcación, estos grupos son los responsables de evaluar cada caso y proponer las acciones correspondientes, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad no constituye una condición permanente, sino que puede estar sujeta a cambios.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social declaró que cualquier ciudadano que considere encontrarse en una situación de vulnerabilidad podrá acudir a las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social o a las estructuras del gobierno local para solicitar la evaluación de su caso. Una nueva vía para solicitar prestaciones de asistencia social será a través de la plataforma Soberanía, actualmente en función de prueba y que deberá entrar en funcionamiento durante el mes de agosto. A través de este servicio las personas podrán solicitar desde cualquier territorio del país la evaluación de una pensión u otra prestación de protección social. Familiares, vecinos o cualquier ciudadano que conozca de alguien que se encuentre en una situación de vulnerabilidad estarán facultados para hacer la solicitud.

Reformas salariales

Como parte de las transformaciones aprobadas se realizará una reforma salarial que abarcará al sector estatal y al no estatal. En ese sentido, anunció que el salario mínimo nacional se incrementará de 2 100 a 3 210 pesos mensuales. El incremento del salario mínimo implica automáticamente la actualización de todas las escalas salariales del país, los montos que corresponderán a cada categoría ocupacional se darán a conocer antes de inicios del mes de agosto. El incremento comenzará a percibirse en los primeros días de agosto, cuando los trabajadores cobren el salario correspondiente al mes de julio. Otra de las principales novedades de la política laboral es la decisión de evaluar y definir anualmente el salario mínimo del país.

En materia de seguridad social, el titular del MTSS anunció la eliminación del límite establecido para la base de contribución de los trabajadores del sector no estatal. La medida permitirá que quienes aporten al sistema de seguridad social puedan hacerlo por ingresos superiores y, en consecuencia, acceder en el futuro a pensiones de mayor cuantía.

Otra de las modificaciones anunciadas permitirá que las personas que laboran simultáneamente en el sector estatal y en actividades no estatales puedan contribuir a la seguridad social por ambos regímenes.

Por otro lado, hasta 10 años dedicados al cuidado de familiares serán reconocidos para efectos de la seguridad social, siempre que se cumplan los procedimientos y requisitos que serán establecidos. El ministro señaló que la medida beneficiará principalmente a las mujeres, sobre quienes históricamente ha recaído la mayor carga de los cuidados familiares, aunque también favorecerá a cualquier persona que haya debido interrumpir o limitar su vida laboral para atender a padres, abuelos u otros familiares dependientes.

Otro de los componentes de las transformaciones aprobadas es el fortalecimiento de la responsabilidad social de todos los actores económicos, independientemente de la forma de gestión. Las entidades estatales, las formas de gestión no estatal, las empresas mixtas y las empresas con inversión extranjera deberán contribuir, como parte de su responsabilidad social, al desarrollo de las comunidades donde desarrollan su actividad económica. La transformación 112 prevé la aplicación de incentivos fiscales para aquellos actores económicos, estatales y no estatales, que financien inversiones destinadas al sector social.

El nuevo Código del Trabajo y las transformaciones aprobadas

La directora jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Yiseilis Ferrer Mariño, explicó que las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas tendrán un reflejo directo en el nuevo Código de Trabajo, cuyo proyecto será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima sesión ordinaria.

Ferrer Mariño explicó que el proyecto del nuevo Código de Trabajo fortalece las garantías para la protección de los derechos laborales. Mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tanto en la vía prejudicial como en la vía judicial se establecen alternativas para la protección de los trabajadores.

El nuevo Código de Trabajo tendrá aplicación para todos los sectores de la economía, por lo que todos los trabajadores estarán amparados por las mismas garantías jurídicas. Ferrer Mariño destacó igualmente la transformación relacionada con la eliminación de la autorización administrativa para ejercer el pluriempleo en determinadas categorías ocupacionales. A su vez la funcionaria subrayó que el fortalecimiento del pluriempleo estará acompañado por mayores garantías en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Transformaciones en el sector del trabajo social

La directora de Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Rita Machín Reyes conversó sobre las transformaciones que se adoptaron en el ámbito del trabajo social. Machín Reyes explicó que la transformación 65, está orientada precisamente a fortalecer el trabajo social con un carácter proactivo, mejorando la calidad de los servicios que se ofrecen, pero también la experiencia laboral de los trabajadores sociales. «Tiene que ver también con dignificar la labor de los trabajadores sociales», afirmó la funcionaria.

Entre las medidas para la protección social se encuentra dotar de activos de pequeña escala a personas que están en situación de vulnerabilidad para que puedan generar sus propios ingresos a través de la actividad económica en el sector no estatal que les permitiría desligar su sustentabilidad económica de la protección de la Seguridad Social.

Tomado de Cubahora