La osadía de Avilmat

Su colectivo atrevido asoma al desafiante escenario laboral a transformar retos en oportunidades de crecimiento

A diferencia de otros centros de trabajo donde trabas, bloqueos y contingencias asedian sin precedentes conquistas como el empleo y el salario, los rostros no asoman tristes ni asombrados o enojados a las canteras de piedras y arena, molinos, fábricas, talleres y oficinas, pertenecientes a la Empresa de Materiales de Construcción (Avilmat), en Ciego de Ávila.

A pesar de este tiempo desafiante para el escenario laboral cubano, ese colectivo avileño se atreve a transformar retos en oportunidades y así crece: concluyó el 2025 con 24 millones 725 000 pesos de utilidades por encima del plan y abrió el actual segundo trimestre con más de 16 millones en ese indicador.

No quiere eso decir que la entidad esté exenta de la insuficiente disponibilidad de combustibles, piezas de repuesto y energía eléctrica, pero cuenta entre las fortalezas para arriesgarse, dar el salto y triunfar, con una gestión de la mano de la innovación y el capital humano muy comprometido con la eficiencia.

“Crecimos no solo en la producción de bienes y servicios el año pasado, también incorporamos, entre los nuevos renglones, los bloques y ladrillos ornamentales de yeso, las baldosas hidráulicas, las losas para falso techo y enchape, los bloques de hormigón de siete centímetros, los tanques de hormigón de 800 y 1 200 litros de agua, el carbonato de calcio, los separadores para el encofrado de las losas de hormigón y los dispositivos técnicos para la industria, gracias a la contribución de todos los trabajadores, de manera especial de los innovadores”, ejemplifica Paulino Pérez Viera, director general de la empresa.

“Claro, no somos la excepción en medio de una crisis de recursos. Sin embargo, con solo el 17 por ciento del cemento recibido, del total que solicitamos para la fabricación de hormigones, por citar un ejemplo, su comportamiento fue favorable porque utilizamos como variante el mortero de construcción tipo III, logrando modificar las normas sin afectar la calidad en la fabricación de bloques, losetas hidráulicas y morteros especiales”.

Según Pérez Viera nada pudo bloquear los compromisos de entrega de piedra triturada, arena y otros áridos, elementos para paredes y pisos; sí disminuyeron los volúmenes de yeso triturado dada la baja demanda del producto, por parte de las industrias del cemento en el país, y el yeso calcinado destinado a las tizas escolares, debido al inestable suministro eléctrico, aunque se cumplió el encargo estatal de estos renglones.

“Los resultados fueron el reflejo de un desempeño integral en relación con el abastecimiento a los programas de construcción de viviendas, la venta de materiales en las tiendas del Mincin, las inversiones y el desarrollo turístico de la cayería Norte avileña”, subrayó.

Destaca el director general de la avileña Empresa de Materiales de Construcción que la unidad empresarial de base (UEB) Hormigón y Terrazo sobresale en la producción de alimentos para el autoabastecimiento, al incorporar cerdos al módulo de cultivos varios, y preparan condiciones para la crianza de conejos y carneros.

Así avanzaron los trabajadores acompañados de una efectiva gestión económico financiera, el desempeño de siete sistemas de pago y la atención integral a los trabajadores, combinación idónea para elevar la productividad del trabajo y recibir a cambio un salario promedio mensual por trabajador de más de 23 400 pesos.

“El alto nivel de motivación de nuestros compañeros de labor –enfatizó Paulino– facilitó el logro de un modelo ejemplar de responsabilidad social empresarial, vinculado a la remodelación de salas del hospital provincial Antonio Luaces Iraola, la atención a 10 circunscripciones como parte del trabajo comunitario integrado, el embellecimiento de espacios públicos en la ciudad, el apoyo con productos alimenticios a la población, el aporte monetario a programas de la salud y la solidaridad hacia personas damnificadas por fenómenos meteorológicos, unido a todo ello el sobresaliente cumplimiento de las tareas sindicales”.

Continuar el mejoramiento del estado técnico constructivo de equipos y fábricas con la actividad innovadora, entre los compromisos para el 2026

Considera el directivo que la mejor manera de decir, es seguir haciendo durante el presente año para afianzarse en el incremento de la eficiencia productiva, el mejoramiento de instalaciones y equipos, más gestión económica y financiera, y el perfeccionamiento del control interno, principales objetivos empresariales.

Afirma que lo entusiasma más dirigir un colectivo profundamente humano, innovador y arraigado en cada tarea, méritos que les facilitaron los reconocimientos recientes: la categoría superior de la emulación del movimiento sindical de Vanguardia Nacional por ocho años consecutivos, la medalla Jesús Menéndez y la Orden Lázaro Peña de III Grado.

“Avilmat se atreve”, acentúa Paulino y asegura que llevará al venidero Congreso obrero, en calidad de delegado directo, las vivencias de la laboriosa gente que le acompaña día a día en el complejo escenario laboral, donde ellos ganan, mientras una veintena de centros laborales anotan pérdidas en los registros contables que afectan a la economía avileña en más de 72 millones 900 000 pesos, en el presente año.

Tomado de Invasor