Recibe título de Doctor Honoris Causa Rector de la Universidad de Ciego de Ávila

El rector de la Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez», Yurisbel Gallardo Ballat, recibió en una ceremonia solemne el título de Doctor Honoris Causa otorgado por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores en Educación Física, Deportes y Recreación, S.C. (I.M.E.S.E.Fi.De.R.).

Este prestigioso galardón fue concedido por un grupo de expertos internacionales, quienes valoraron su trayectoria en la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento, así como su compromiso con el desempeño profesional del destacado rector.

«La entrega de este reconocimiento se fundamenta en mi contribución al fortalecimiento teórico y filosófico en diversas áreas. He dedicado mi vida a poner el corazón en los campos de la política, la ecología, el activismo social y los derechos humanos, guiado siempre por una brújula: la transformación responsable de mi entorno y el bienestar colectivo. Este alto reconocimiento fue entregado por la Universidad de Veracruz, en México, un país que me ha brindado tanto apoyo y solidaridad», precisó Gallardo Ballat.

En una conversación con el reportero de televisión avileña Luis Falcón Saavedra, el rector resaltó que nada de esto sería posible sin las personas extraordinarias que la vida ha puesto a su lado. Expresó su más sincero agradecimiento a todos aquellos que han respaldado su trabajo a lo largo de los años y a quienes estuvieron cerca para orientarlo hacia el mejor camino, incluso en los momentos en que él no veía salida.

Durante su conversación con Falcón Saavedra, destacó su gratitud hacia su familia, especialmente a su esposa, por su infinita paciencia y amor incondicional; a sus hijos, quienes son su motor y orgullo; y a sus padres y hermanos de Cuba y México, porque de todos ellos aprendió el verdadero significado de luchar sin rendirse.

«Hoy quiero también rendir homenaje a este inmenso país, México, por cada gesto de solidaridad y cada abrazo que me recordó que no estoy solo. Y a mi bella Cuba, que llevo tatuada en el alma, así como al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, por creer en mí», agregó el homenajeado.

Por otra parte, señaló que este reconocimiento no solo representa un logro personal, sino también una firme determinación de seguir aportando al desarrollo social de su Cuba. «Con gratitud en el corazón y la mirada fija en el futuro, me comprometo a seguir trabajando por el bienestar colectivo y la transformación positiva de nuestra sociedad», concluyó.