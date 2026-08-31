Listos centros educacionales avileños para el inicio del curso escolar 2025-2026

Un total de 414 instituciones educativas abrirán sus puertas el próximo 1 de septiembre en Ciego de Ávila para dar inicio al nuevo curso escolar, a pesar de la crisis económica y energética que atraviesa el país, recrudecida por el bloqueo que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de medio siglo.

El doctor en Ciencias Pedagógicas Enrique Calderón Piñeiro, director general de Educación en la provincia, explicó que se cuenta con una cobertura docente del 77,6 por ciento, la cual se complementará con alternativas como la sobrecarga horaria y la contratación de técnicos de otros organismos.

Calderón Piñeiro insistió en que el período lectivo se desarrollará según las posibilidades de cada municipio, con doble sesión en aquellos centros donde se garantice la alimentación.

Por su parte, Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la Universidad de Ciego de Ávila «Máximo Gómez Báez», informó que los estudiantes de segundo y tercer año de la Educación Superior tendrán un régimen semipresencial: dos días de clase presencial por semana en la sede Manuel Ascunce Domenech.

En cada plantel, directivos, docentes, personal de apoyo y familias se encargaron de la higienización de aulas y áreas exteriores, conscientes de que será una etapa mucho más compleja debido al crítico contexto energético y económico del país.

Ello ha obligado a idear diversas variantes para funcionar en estas circunstancias y cumplir la misión en la formación y educación de los «pinos nuevos».

Tomado de Radio Surco