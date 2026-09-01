Nuevos proyectos buscan incentivar desarrollo local en Florencia

A raíz de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM) trazada y aprobada recientemente en Florencia, un grupo de proyectos son impulsados con el objetivo de contribuir a transformar para bien la realidad del territorio.

En fase de diseño se encuentran las iniciativas, que van desde Proyectos de Desarrollo Local (PDL) hasta emprendimientos comunitarios, siguiendo las líneas estratégicas de las prioridades identificadas en la EDM, informó Niria Castillo Arzola, miembro del Grupo de Desarrollo Local y del Consejo Técnico Asesor.

La gestión de desechos residuales con énfasis en los plásticos, la producción sostenible de flores y la construcción de una solinera son algunas de las ideas promovidas por varios factores de la comunidad. Su financiamiento, en caso de ser aprobado, provendrá de instituciones internacionales como el Fondo de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Francesa en Cuba y otros similares.

Castillo Arzola agregó, que más proyectos se siguen sumando a los ya escritos, en busca de resolver o atenuar problemas como el abasto de agua, además de promover emprendimientos de nuevos actores económicos no estatales.

El proceso, dicho sea de paso, no escapa a limitaciones. En algunos casos, solo los PDL o Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que ya tengan un año de funcionamiento pueden postularse a los mecanismos de cooperación antes mencionados.

Además, según indicó la especialista, en la plataforma diseñada por el Ministerio de Economía y Planificación para solicitar la aprobación de Mipymes, son comunes los errores y problemas a la hora de su utilización.

Florencia es, recordó, uno de los municipios que tiene en sus manos la aprobación de estos últimos actores económicos privados, decisiones que corresponden al Consejo de la Administración Municipal. Ante tal responsabilidad se hace necesario mantener una preparación constante en el mismo.

La principal aspiración es que los emprendimientos en el territorio le agreguen valor a los productos comerciados y produzcan otros a partir de las potencialidades locales, algo que hoy no es la norma.

Un espacio de consultoría será abierto en las mañanas de cada jueves en la sede del Poder Popular Municipal a fin de asesorar a toda persona que tenga interés en estas oportunidades.

“Todas las personas que tengan en mente un emprendimiento podrán venir y ver por qué vía lo puede solicitar y cómo lo puede formular. aquí va a haber compañeros de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y compañeros que atienden Mipymes y desarrollo local”, expresó Niria Castillo.

Tomado de Invasor