Los pulpitos que abrazan lo que falta

En la sala de Neonatología del Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola, las incubadoras envejecen y los ventiladores escasean, un déficit agravado por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que limita el acceso a insumos médicos. Pese a ello, hay una certeza que no cede: 98 de cada 100 bebés que ingresan, sobreviven.

Antes de hablar, la doctora Ladisbel Rodríguez Placeres bromea sobre la cámara. Luego se acomoda la bata y empieza a hablar de lo único que parece no cansarla nunca: sus bebés.

Es especialista de primer grado en Neonatología y trabaja en el servicio de referencia provincial del mencionado Hospital, el cual recibe a los menores de 1500 gramos, a los que llegan con patologías quirúrgicas, a los que el corazón les falla antes de aprender a latir bien.

“El servicio es provincial, aunque el de Morón también funciona para la mayoría de los bebés del área norte que se enferman”, explica, situando de entrada la magnitud de lo que atienden.

Pero la conversación no tarda en desviarse hacia lo que falta.

“Existe un déficit real de especialistas, de enfermeros graduados en Neonatología. Eso siempre va a repercutir en la atención del recién nacido”, dice, sin rodeos. “Hacemos todo lo posible porque eso no se vea en los familiares y en los bebés”.

El parque de incubadoras, cuenta, está deteriorado y es antiguo — hace mucho tiempo que no entra un equipo nuevo al servicio. Los ventiladores, esos que ayudan a un recién nacido a respirar cuando sus pulmones todavía no saben hacerlo solos, son insuficientes.

Y luego está la Farmacia que no siempre tiene lo que debería.

“Algunas veces tenemos que pensar un poquito más allá en el uso de los medicamentos que vamos a poner al bebé, porque muchas veces no tenemos la primera línea de antibióticos, tenemos que pasar a una segunda”, relata. “Eso nos hace un poco más difícil el trabajo, pero hasta ahora lo hemos logrado”.

Faltan, también, insumos que suenan pequeños pero no lo son: sondas, jeringas, todo lo que está hecho a la medida de un cuerpo que cabe en una mano. Frente a esa escasez, el servicio ha optado por sumar en lugar de restar.

Desde hace algunos años incorporan a la familia al cuidado del bebé, incluso al de menos de 1500 gramos: el método madre y padre canguro, que acerca el calor de un cuerpo adulto al de un recién nacido demasiado pequeño para regular el suyo propio.

Y hay un detalle que la doctora menciona con gratitud explícita: los “pulpitos de apego”, tejidos por artesanas de la provincia, que hoy acompañan a los bebés en sus incubadoras. Un objeto de tela sustituyendo, en parte, lo que la tecnología no siempre puede dar: contención, calma, algo a lo que aferrarse con los dedos diminutos.

“Cuando estamos en cambios de incubadora, la mamá o el papá puede cargar a su bebé una hora y ayudarlo al confort y al calor”, añade.

Pese a todo, hay un número que la doctora repite con la seguridad de quien lo ha ganado con guardias y decisiones difíciles: el servicio mantiene un indicador de supervivencia por encima del 98 por ciento.

“Independientemente de que la natalidad ha disminuido mucho en los últimos años, estamos recibiendo casi el mismo número de bebés, porque nacen con mayores patologías que antes”, explica. El número de nacimientos baja; el número de ingresos, no.

Sobre la prioridad institucional, es categórica: “El servicio de neonatología es priorizado dentro del Programa Materno Infantil (PAMI). Si existe algún medicamento que necesitemos en específico para un bebé, se hace incluso un pedido a nivel nacional, y si existe, se localiza y nos lo traen”.

Asegura que el director provincial visita el servicio con frecuencia, y que, en ese sentido, nunca han enfrentado problemas.

Al final, entre incubadoras que envejecen y pulpitos tejidos a mano, queda una imagen que resume la sala: la de un servicio que sostiene vidas con lo que tiene, y que convierte cada carencia en una razón más para inventar.

Tomado de Invasor