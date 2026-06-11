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Mantiene Morón buenos resultados en el programa de donaciones de sangre

PorKenia Lopez Martinez

Jun 11, 2026

El municipio de Morón mantiene buenos resultados en el programa de donaciones de sangre, según explicó a la prensa la licenciada en Enfermería y jefa de este frente en el norteño territorio, Clara Gutiérrez Ponce.

En lo que va de año, se han registrado más de 630 donaciones en este municipio, sobrecumpliendo el plan mensual de 125.

Colectivos laborales como el Comando de Bomberos, la Unidad de Tropas Guardafronteras y voluntarios de la Cruz Roja figuran entre los centros que más donaciones de sangre realizan mensualmente.

En vísperas del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, en Morón son reconocidos por la Dirección de Salud y por máximos representantes de organizaciones políticas y de masas quienes más se destacan en tan noble gesto.

También reconocen de manera especial a la licenciada en Enfermería Clara Gutiérrez Ponce por su entregada labor al frente del programa de donaciones de sangre en el municipio.

Durante la jornada por el Día del Donante de Sangre, se refuerza en Morón la atención a quienes dan voluntariamente un poco de vida y esperanza.

 

 

Por Kenia Lopez Martinez

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