Debaten temas socioeconómicos en Asamblea Municipal de Majagua

Una amplia agenda fue evaluada durante la vigésima novena Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua, correspondiente al actual período de mandato.

Resultó muy debatido el tema del incremento de los ingresos a partir de las potencialidades del territorio, mediante la creación, aprobación y funcionamiento de nuevos proyectos de desarrollo local, y la reinversión de las ganancias en beneficio de la economía municipal.

En otro momento, los delegados majagüenses analizaron asuntos cruciales para la estrategia de desarrollo económico y social del municipio, con énfasis en el cumplimiento del Plan de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El escenario fue propicio, además, para que invitados pertenecientes a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Cabrera, del consejo popular de Orlando González, expusieran ejemplos de buenas prácticas para el desarrollo productivo del centro, a pesar de las limitaciones electroenergéticas y de otros recursos que enfrenta el país.

Eusebio Barrios Galguera, presidente de la unidad cañera, dijo que el transporte de los obreros, así como la siembra de los cultivos, lo realizan utilizando medios de tracción animal, y que la energía para los equipos eléctricos de las oficinas la obtienen a partir del uso de baterías de las combinadas.

Asimismo, agregó que a las producciones existentes sumaron la de carbón vegetal, y que elaboran melao de caña como endulzante para la alimentación de los trabajadores. Refirió, además, que el bombeo de agua para el consumo humano y animal lo ejecutan de forma manual.

Otra temática ampliamente debatida fue la culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje correspondiente al curso 2025-2026, el cual fue evaluado como satisfactorio.

Al concluir la jornada rindieron cuenta de su labor el presidente del consejo popular de Limones Palmero, y los diputados al Parlamento cubano Humberto Fleitas Portal y Alberto Moronta Enrique.