Nota informativa del Ministerio de Educación de la República de Cuba

Oct 27, 2025

Ante el impacto inminente del huracán Melissa, el Ministerio de Educación insta a todas las familias a mantenerse informadas y cumplir las medidas de la Defensa Civil:

El curso escolar tendrá interrupciones en correspondencia con las fases decretadas y las apreciaciones de los Consejos de Defensa.

Desde mañana lunes 27 de octubre recesa la actividad docente para todos los tipos y niveles de educación en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey.

Las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, recesan gradualmente las actividades en los centros internos y mantienen las de los restantes niveles educativos.

Las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, continúan las actividades en condiciones de normalidad e informarán de modo gradual las decisiones que correspondan.

Exhortamos a la mayor prudencia, solidaridad y responsabilidad en el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, en cada barrio la alerta oportuna.

La Habana, octubre 26 de 2025

Año 67 de la Revolución

Tomado de Granma

