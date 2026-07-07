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Ciego de Ávila crea microsistemas para priorizar servicios vitales

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 6, 2026

La Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila informó que se trabaja en la creación de microsistemas con la generación distribuida en los territorios de Chambas, Morón y Ciego Norte, como parte de las acciones tras la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Estos microsistemas permitirán priorizar el servicio eléctrico a centros vitales, entre ellos hospitales, sistemas de bombeo de agua, la industria láctea y los clientes conectados a esas líneas.

Según publicó en su perfil de Facebook, Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia avileña, los hospitales de Ciego y Morón funcionan con normalidad ante la caída del SEN.

En ambos centros los grupos electrógenos tienen la cobertura de combustible necesaria para asumir la desconexión.

Se trabaja para activar la condición de isla en la provincia con las baterías de motores que permita llegar con energía a las fuentes de abasto de agua. Al caer el SEN los parques fotovoltaicos dejan de funcionar.

Con información de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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