Informan sobre nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional

El canal oficial de la empresa difundió que aún se desconocen las causas puntuales del suceso, las cuales se investigan y serán informarán a la población con prontitud.

La UNE aplicará protocolos para la recuperación gradual del SEN, priorizando la creación de microsistemas para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos.

Esta nueva interrupción se produce en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba por parte de Estados Unidos, que impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, en medio de los multimillonarios efectos del bloqueo más de 60 años que mantiene Washington contra el país caribeño, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector.

Tomado de Prensa Latina