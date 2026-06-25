Nuevos graduados en la escuela elemental de arte de Ciego de Ávila

Una nueva etapa se abre ahora para los recién graduados, tanto los que continúan estudios en el nivel medio como, los de secundaria en la misma escuela

Más de una veintena de estudiantes de las especialidades de Música y Danza recibieron, este miércoles, sus diplomas de graduación en la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahig Saínz, de Ciego de Ávila, en el acto que cerró el curso escolar 2025-2026 sobre las tablas del Teatro Principal.

La ceremonia abrió con el Himno Nacional y una breve interpretación de la alumna Brianna de la C. Tejeda Suráez, acompañada por la maestra Yudelvis Reyes.

De ahí en adelante, el programa combinó la entrega de diplomas con piezas como Mazurka en Spotify de Rimski-Kórsakov, el Concierto en Do mayor de Kabalevsky, El manisero de Moisés Simons y La bella cubana de José White, cada una, a cargo de un estudiante distinto junto a su maestro.

Hubo, también, un momento para el reconocimiento individual. Los diplomas de Mejores Graduados fueron para Valeria Sofía Gómez Darias, Yanicel García Rodríguez, Angeli Judith Soto Arias y Gabriela Contreras Sablón; a esta última la nombraron, además, Alumna Más Integral de la promoción.

Y en un gesto poco común dentro de una gala pensada para música y danza, tres jóvenes egresaron como instructores de Teatro: Claudia Vanesa Cabrera Curbelo, Geidy Cristina Milián Castillo y Yuliet Saldívar Silva, ya ubicadas en casas de cultura de la provincia.

El profesor José Félix Rópeda, especialista de Enseñanza Artística en la Dirección Provincial de Cultura, agradeció la presencia de familiares e instituciones y, nombró a profesoras como Ángela La O García, Gertrudis Hernández Terry y Kisly Pavón Gómez, además de colectivos como la Banda Provincial de Concierto y compañías como Caminos Teatro, D’Morón Teatro y Habana Dance.

Los mencionó como el sostén que ha permitido seguir formando estudiantes, pese a las limitaciones energéticas que atraviesa el país.

El director del centro, Gilberto Báez Martínez, cerró las palabras llamando a esta generación “el corazón” de la escuela.

La Ñola Sahig no ha merecido pocos elogios en materia educativa y cultural. Recientemente concluyó el pase de nivel, aunque en una nueva “manera de ser” y atemperada a los tiempos que corren, los estudiantes podrán continuar sus estudios de nivel medio en la provincia y en otras como se estime conveniente.

La gala terminó con Son de la Loma, de Miguel Matamoros, tocada en conjunto por alumnos del centro, estudiantes de nivel medio y músicos de la Banda de Concierto de Ciego de Ávila, bajo la batuta de Juan Carlos Corcho Vergara. Y, como anunciaba el propio programa, todo acabó en conga: el escenario se volvió pista de baile y la graduación, fiesta.

Tomado de Invasor