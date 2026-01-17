Definen prioridades para la ciencia en Ciego de Ávila

En un contexto marcado por la implementación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y carencias financieras, la comunidad científica avileña tiene el reto de continuar apoyando el desarrollo sostenible, con un desempeño que honre al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

Janet Quiñones Galvez, delegada territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Ciego de Ávila, lo definió de esa manera, a propósito de iniciar un nuevo periodo de trabajo y celebrarse hoy el Día de la Ciencia Cubana.

En conferencia de prensa, precisó que el sector tiene como prioridades durante el 2026 la implementación la Ley de Ciencia, que involucra a todos los sectores de la economía e implica un trabajo cohesionado para impulsar el desarrollo socioeconómico en la nación cubana.

Otra proyección importante está relacionada con el perfeccionamiento del sistema de gobierno basado en ciencia e innovación, por tanto, resulta imprescindible proseguir en el mejoramiento de las estrategias de desarrollo municipal (EDM), como herramientas para la toma de decisiones encaminadas al progreso local.

Las EDM —enfatizó— deben responder a la solución de problemas económicos y sociales, con el respaldo de programas y proyectos de investigación que posibiliten avanzar y mejorar la calidad de vida del pueblo.

Quiñones Galvez señaló como otra tarea esencial la continuidad del trabajo en las áreas protegidas y el seguimiento a los planes de manejo en estos espacios, para garantizar la conservación del patrimonio natural; además, resaltó el reto que representaría la aprobación de dos nuevos ecosistemas priorizados en la provincia.

Los avileños también dirigirán sus esfuerzos a avanzar en la implementación de la Estrategia Provincial de Transición hacia una Economía Circular, lo que favorecerá la solución a dificultades con el manejo de los desechos sólidos y la reducción paulatina de los plásticos de un solo uso, también en respuesta a la Alianza Integrada Juntos por Menos Desechos Plásticos.

Para concretar tales propósitos convocó a la integración de todos los actores económicos y sociales con responsabilidad en esas y otras tareas de envergadura; las destacadas poseen mayor impacto para materializar, desde la esfera de la ciencia, el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social.

La Delegada Territorial del Citma expresó su felicitación por el Día de la Ciencia Cubana y la confianza en que los miembros del sector, apasionados con sus actividades y habituados a laborar mucho con muy poco, en circunstancias económicas complejas para el mundo y la nación, se esforzarán para mantener un desempeño que ratifique el compromiso con el legado de Fidel.

Tomado de Invasor