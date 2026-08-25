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Proyecto sociocultural «Tejiendo Sueños»: arte y comunidad en la etapa estival

PorLuis Falcon Saavedra

Ago 24, 2026

En plena temporada estival, el proyecto sociocultural «Tejiendo Sueños», impulsado por la Casa de la Cultura José Inda Hernández, en Ciego de Ávila, despliega su arte y creatividad por diversas comunidades de la provincia.

Su objetivo principal es fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural mediante actividades artísticas y educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa parte de la premisa de que el arte constituye una herramienta transformadora capaz de fortalecer los lazos comunitarios.

A lo largo del verano, se han organizado talleres de danza, teatro, artes plásticas y música, que invitan a los participantes a explorar su creatividad.

Estas propuestas no solo enriquecen el acervo cultural local, sino que también promueven valores esenciales como la solidaridad, el respeto y la colaboración.

El equipo de facilitadores, integrado por artistas locales y educadores comprometidos, ha creado un espacio propicio para aprender, compartir vivencias y forjar amistades duraderas.

Gracias a su entrega, las muestras artísticas resultantes de los talleres han sido acogidas con entusiasmo por las comunidades, generando un ambiente festivo y de celebración.

Con igual empeño, «Tejiendo Sueños» busca concienciar a los habitantes sobre el valor de la cultura como motor de cambio social. Las acciones, desarrolladas en diferentes barrios, garantizan que el arte llegue a todos los rincones de Ciego de Ávila, sin distinción de contextos socioeconómicos.

El impacto del proyecto resulta palpable: familias enteras se han sumado a las actividades, reforzando así el sentido de pertenencia y la identidad colectiva. La Casa de la Cultura José Inda Hernández reafirma su vocación de servicio y su compromiso con el desarrollo cultural del territorio, convencida de que iniciativas como «Tejiendo Sueños» sientan las bases para un futuro más esperanzador y lleno de oportunidades.

A las puertas del cierre del verano, el proyecto proseguirá su andadura, dejando una impronta positiva en cada comunidad visitada y sembrando las semillas del arte y la cultura en el corazón de los avileños.

Por Luis Falcon Saavedra

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