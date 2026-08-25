Destacan integración de mujeres avileñas a federación

La provincia de Ciego de Ávila alcanzó un 97,96 por ciento de integración de las mujeres a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el mayor logro organizativo del territorio previo al aniversario 66 de la organización, que se conmemora el 23 de agosto.

Odelsys Valcárcel Pérez, secretaria general de la FMC en la provincia, destacó además que el 80 por ciento de las presidencias y las vicepresidencias de las Asambleas Municipales del Poder Popular están ocupadas por mujeres, así como el 52,5 por ciento son diputadas del Parlamento cubano.

La dirigente subrayó la incorporación femenina a la producción de alimentos como respuesta a las medidas del bloqueo estadounidense, pues los 10 municipios avileños superaron el compromiso de declarar 100 nuevos patios productivos por territorio, hasta sumar más de 100 mil en la provincia.

Asimismo, mencionó el surgimiento de las primeras brigadas de mujeres carboneras.

En el sector agropecuario, más de mil 500 mujeres son hoy propietarias de tierra en Ciego de Ávila, y crece su presencia en la ganadería y en la crianza de animales, en vínculo con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Valcárcel Pérez enfatizó en que en el territorio avileño inauguraron este 21 de agosto dos hogares de alimentación, parte de un plan que prevé crear 25 en lo que resta de agosto y de septiembre.

Estos espacios permitirán que mujeres cuentapropistas produzcan alimentos a bajo costo para 10 personas en situación de vulnerabilidad en sus comunidades.

Según datos ofrecidos por la líder femenil, más del 47 por ciento de las mujeres avileñas están incorporadas al sector estatal civil y un 33 por ciento al no estatal.

La funcionaria identificó como principal reto incorporar a la vida laboral y organizativa a las mujeres que aún permanecen fuera del empleo formal.

Tomado de Granma