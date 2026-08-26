Ministra de Educación supervisa en Ciego de Ávila los preparativos para el curso 2026-2027

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, recorrió la provincia de Ciego de Ávila para supervisar las acciones en marcha de cara al inicio del curso escolar 2026-2027, previsto para el próximo 1 de septiembre con la apertura de 414 instituciones educativas.

Durante su visita, la titular del sector se detuvo en dos centros emblemáticos del municipio cabecera: la Secundaria Básica Pablo Elvio Pérez Cabrera y la escuela primaria Agustín Farabundo Martí.

En ambos lugares, dialogó con docentes y personal de apoyo sobre los recursos disponibles y las estrategias pedagógicas que se implementan para garantizar un comienzo de ciclo sin contratiempos.

Trujillo Barreto insistió en la importancia de la cooperación entre el claustro y la administración para enfrentar los desafíos del nuevo periodo lectivo.

Actualmente, la provincia alcanza una cobertura docente del 74 %. No obstante, la ministra informó que cada centro educativo contará con al menos un maestro contratado por horas, lo que permitirá mantener el vínculo educativo y la atención sostenida a los alumnos.

Asimismo, se reforzarán todas las variantes organizativas aprobadas por el Ministerio de Educación, lo que incluye la participación de técnicos de otros organismos en las aulas.

Trujillo Barreto subrayó que el primer día de clases debe ser un momento especial en cada institución: un espacio de reencuentro y alegría para estudiantes, docentes y familias.

Con estas acciones, la ministra ratificó el compromiso del Gobierno con una educación de calidad y accesible para la infancia y la juventud avileña.