Proyecto «Somos felices aquí» demuestran sus habilidades artísticas

La glorieta del Parque Agramonte fue escenario de la fiesta de fin de curso del proyecto sociocultural “Somos felices aquí”. Participaron treinta niños y niñas con discapacidades diversas (intelectual leve, físico-motoras, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, ceguera y necesidades educativas complejas), quienes mostraron sus habilidades artísticas a lo largo de la jornada.

El encuentro contó con el apoyo del grupo D’ Morón Teatro, cuyos integrantes participaron en las actividades lúdicas y colaboraron en la organización.

Durante la jornada se reconoció a tres estudiantes que culminaron el noveno grado en la enseñanza especial. El momento generó reacciones entre padres y profesores, quienes presenciaron la entrega de los certificados.

“Somos felices aquí” nació hace siete años en Morón, liderado por maestros de la escuela Raúl Gómez García. La fiesta en la glorieta del Parque Agramonte cerró el curso lectivo y evidenció, sin grandes aspavientos, la continuidad de un proyecto que sostiene su propósito: ofrecer un lugar de encuentro para niños y adolescentes con discapacidad en el norte de la provincia.