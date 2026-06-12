Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Proyecto «Somos felices aquí» demuestran sus habilidades artísticas

PorArletty White Morales

Jun 12, 2026

La glorieta del Parque Agramonte fue escenario de la fiesta de fin de curso del proyecto sociocultural “Somos felices aquí”. Participaron treinta niños y niñas con discapacidades diversas (intelectual leve, físico-motoras, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, ceguera y necesidades educativas complejas), quienes mostraron sus habilidades artísticas a lo largo de la jornada.

El encuentro contó con el apoyo del grupo D’ Morón Teatro, cuyos integrantes participaron en las actividades lúdicas y colaboraron en la organización.

Durante la jornada se reconoció a tres estudiantes que culminaron el noveno grado en la enseñanza especial. El momento generó reacciones entre padres y profesores, quienes presenciaron la entrega de los certificados.

“Somos felices aquí” nació hace siete años en Morón, liderado por maestros de la escuela Raúl Gómez García. La fiesta en la glorieta del Parque Agramonte cerró el curso lectivo y evidenció, sin grandes aspavientos, la continuidad de un proyecto que sostiene su propósito: ofrecer un lugar de encuentro para niños y adolescentes con discapacidad en el norte de la provincia.

Por Arletty White Morales

Entrada relacionada

Destacada Fotorreportaje

La emoción de un nudo rojo (+Fotos)

Jun 12, 2026 Mariesly Wong Morales
Cuba Destacada

Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual

Jun 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte Destacada

México vivió la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Jun 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Destacada Fotorreportaje

La emoción de un nudo rojo (+Fotos)

12 de junio de 2026 Mariesly Wong Morales
Cuba Destacada

Explica Díaz-Canel prioridades diseñadas para superar las dificultades del momento actual

12 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte Destacada

México vivió la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026

12 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Estados Unidos anuncia medida coercitiva contra la Unión Cuba-Petróleo

12 de junio de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila