Reconocen labor del potencial científico y tecnológico en Chambas

El salón de la casa de cultura Alejo Carpentier del municipio de Chambas, sirvió de escenario para que el potencial científico y tecnológico del territorio presentará sus trabajos en una Expoferia, para ser valorados por un jurado.

En este evento recibieron la categoría de relevantes los trabajos Microorganismo eficiente en conejas reproductoras en la finca-escuela Los Hondones, de la Máster Ofelia Roca García, del Centro Universitario Municipal (CUM); Transplante Mecanizado en el cultivo del arroz, de Néstor Remos Fleita, de la Empresa agroindustrial Chambas; y Recuperación del Retomartillo de la Unidad Empresarial de Base Cantera Chambas, de los innovadores Yosvany Camejo Rodríguez y Rafael Sosa Gómez.

Completan la nómina de los homenajeados las menciones, que correspondieron a Juegos de Roles, del círculo infantil Sueños Martianos; La confección de medios deportivos, del consejo popular Chambas, de la licenciada Maribel Martínez Domínguez; así como el trabajo, Sustitución del camión EBRO L60 por diferencial de FIA e IVECO en el camión EBRO 60 del autor Odel Santo Sarduy, de la Empresa Eléctrica; Recibieron su diplomas de destacados, Las Parrandas de Barrios, viaje a la historia, del investigador Marcó San Gil Treto; e Impacto en la introducción de nuevas variedades de granos, del ingeniero Marco Portal Domínguez.

El jurado estuvo integrado por la licenciada Yadira Pérez García, profesora del CUM; Yaquelin Quintero Martínez, especialista del CITMA en el territorio; Alexis Suárez López, presidente de Fórum en el noroeste avileño; Lidia Martínez Román, del Centro de Información y Gestión Tecnológica en Ciego de Ávila; Pedro Pérez Francisco, miembro del Buró Provincial de la ANIR, y Miguel Salazar Rodríguez, subdelegado Provincial de Ciencia Tecnología e Innovación.

Durante el desarrollo del Fórum por la Innovación en Chambas, sus potencial científico y tecnológico y todos los presentes, conocieron como, a pesar de los complejos tiempos, están dispuestos estos hombres y mujeres a darlo todo por el desarrollo local.

Tomado de Invasor