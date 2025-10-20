64 SNB: Lluvias vuelven a amenazar en el Cepero

Si las lluvias lo permiten, este martes debe iniciar, en el estadio José Ramón Cepero, el enfrentamiento particular entre los equipos de Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, en momentos en que la 64 Serie Nacional de Béisbol ya está a punto de cumplir su primera mitad.

Las malas condiciones del terreno de la principal instalación avileña, a causa de las lluvias y del deficiente drenaje de sus jardines, no permitieron que allí se jugara ni un solo partido de los cinco pactados con Villa Clara la anterior semana.

Invasor visitó este lunes el Cepero y conversó con varios directivos del deporte en el territorio, y, aunque ya el terreno está apto para iniciar el duelo entre Tigres y Avispas, es evidente que con solo una llovizna algo fuerte, de nuevo sería muy difícil que allí se jugara.

Del tema conversamos con Yunier Valdivia, director provincial de deportes y Jesús Echarte, comisionado de béisbol, quienes afirmaron que desde ya se buscan alternativas en estadios de otros municipios.

En el caso del Paquito Espinosa moronense, allí, días atrás, también llovió con intensidad y está bien saturada el área de los jardines, por lo que se valora, en caso de ser necesario, que algunos de los encuentros se trasladen a los parques de los municipios Primero de Enero o Ciro Redondo.

Habrá que esperar por las condiciones del tiempo aunque ya los pronósticos dejan entrever que habrá bastante lluvias durante esta semana.

Otra noticia del ámbito beisbolero es el accidente del pasado domingo del camarero de los Tigres Ronaldo Castillo, quien sufrió una luxación en su hombro izquierdo, la cual requiere de intervención quirúrgica.

La escuadra que dirige el olímpico Dany Miranda aparece en el puesto 13 en la tabla de posiciones con balance de diez triunfos y 16 derrotas, a nueve juegos y medio del primer puesto que ocupa Matanzas.

Tomado de Invasor