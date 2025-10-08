Recuerdan en Morón a las víctimas del Crimen de Barbados

Los trabajadores del sector deportivo en el avileño municipio de Morón, recordaron a las víctimas del Crimen de Barbados, en ocasión de conmemorarse el Aniversario 49 del abominable hecho.

En un matutino especial, efectuado en el Estadio Paquito Espinosa, los directivos, especialistas, profesores y técnicos condenaron la acción terrorista preparada por los asesinos Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, a las órdenes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Durante el encuentro se destacó la actuación perfecta de aquellos jóvenes esgrimistas cubanos, que arrasaron con todas las medallas aureas en el Torneo Centroamericano de la disciplina y regresaban orgullosos a su Patria.

En el matutino también se expresó el desacuerdo de los presentes con la actuación del Gobierno de los Estados Unidos, que protegió en su seno a los 2 autores confesos del Crimen.

El 6 de octubre de 1976, a pocos minutos de su despegue de Barbados explotó una aeronave de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, producto del terrorismo.