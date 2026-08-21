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Reorganizan servicios de Estomatología en Morón

PorKenia Lopez Martinez

Ago 20, 2026

Ante la difícil situación electroenergética que vive el país, en el municipio avileño de Morón se reorganizó el Servicio de Estomatología con el objetivo de brindar atención a los pobladores de las distintas áreas de salud que conforman el territorio.

En el departamento de esa especialidad, ubicado en el Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez —institución que cuenta con grupo electrógeno—, se habilitaron dos locales para que los especialistas de la Clínica Estomatológica Norte pudieran atender a sus pacientes.

De igual manera, el servicio de urgencias municipal se trasladó al hospital, y ahora funciona en el área de Cuerpo de Guardia, con horario a partir de las 8:00 p. m. de lunes a viernes, y servicio de 24 horas los sábados y domingos.

El departamento de Estomatología del Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez Fernández, en Morón, mantiene todos sus servicios con sus 33 especialistas.

La estrecha vinculación con los profesionales del área Norte garantiza una atención con calidad y favorece la mejoría de la salud bucal, imprescindible para la calidad de vida de la población.

Profesionalidad y entrega distinguen a los estomatólogos moronenses, así como a su personal técnico y de apoyo, que cada día enfrentan el cerco económico y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país.

 

Por Kenia Lopez Martinez

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