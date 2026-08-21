Homenaje de la FMC a mujeres destacadas en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila se vistió de gala para conmemorar el aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), un evento que reunió a mujeres de diversas generaciones para celebrar sus logros y contribuciones a la sociedad.

La velada, marcada por la emotividad y el talento artístico local, ofreció un espectáculo que caló hondo en los corazones de todas las asistentes.

El escenario sirvió como marco perfecto para que los artistas avileños desplegaran su creatividad, deleitando al público con danzas, canciones y obras teatrales que celebraban la fortaleza y la resiliencia de las mujeres cubanas.

Este despliegue artístico no solo fue un homenaje a las mujeres, sino también una muestra del compromiso de la cultura local con la causa de la igualdad y el empoderamiento femenino.

Durante la gala, se entregó la Distinción 23 de Agosto a 11 destacadas federadas y a 2 hombres, quienes fueron reconocidos por su entrega incondicional a la labor de la FMC.

Este galardón simboliza el agradecimiento y el reconocimiento a quienes han dedicado su esfuerzo y pasión a mejorar las condiciones de vida y a promover los derechos de las mujeres en Ciego de Ávila.

Además, diversas organizaciones también hicieron entrega de reconocimientos a la FMC, destacando su papel fundamental en la promoción de la equidad de género y el desarrollo social en la región. Estos gestos consolidan el apoyo interinstitucional a una causa que sigue siendo vital en la lucha por los derechos de las mujeres.

La gala no solo fue un momento para celebrar, sino también para reflexionar sobre los retos que aún enfrentan las mujeres en la sociedad actual. Con un espíritu renovado y un compromiso firme, las mujeres avileñas reafirmaron su papel como agentes de cambio, dispuestas a seguir tejiendo sueños y construyendo un futuro más justo e igualitario.

Este aniversario de la FMC en Ciego de Ávila fue una celebración del talento, la dedicación y la fuerza femenina, que recordó a todos que el camino hacia la igualdad es un esfuerzo colectivo que requiere del compromiso y la acción de cada una.