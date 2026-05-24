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Sede Ciego de Ávila del acto nacional por el día Mundial del Medio Ambiente 

PorLuis Falcon Saavedra

May 20, 2026

El próximo 5 de junio, la ciudad de Ciego de Ávila se convertirá en el epicentro del acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, un evento que destaca los esfuerzos y logros en la protección y conservación de nuestro entorno natural. Este año, el lema «El Clima Ya», nos invita a reflexionar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, con el fin de preservar nuestros recursos y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Ciego de Ávila ha demostrado ser un modelo en el cuidado del medio ambiente, gracias a la implementación de diversas iniciativas que han dado resultados significativos. Entre estas, se destacan programas de reforestación, campañas de limpieza en espacios naturales y la promoción del uso de energías renovables. Estas acciones no solo han contribuido a la conservación de la biodiversidad local, sino que también han fomentado una mayor conciencia ambiental entre los habitantes de la región.

El acto contará con la participación de autoridades locales, representantes de organizaciones ambientales y la comunidad en general, quienes se unirán para celebrar los logros alcanzados y reafirmar su compromiso con la protección del medio ambiente. Se llevarán a cabo exposiciones, talleres y actividades educativas que resaltarán la importancia de cuidar nuestro planeta y las medidas que cada uno puede tomar para contribuir a esta causa.

Maria del Carmen Olivera, sub delegada del Ministerio de Ciencia- Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en esta provincia de Ciego de Ávila , dijo a este medio de prensa que la elección como sede para este evento nacional no es casualidad. La provincia ha implementado políticas efectivas y ha movilizado a su población en torno a la defensa del medio ambiente, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras regiones del país. Este acto será una oportunidad para compartir experiencias, aprender de las mejores prácticas y motivar a otros a sumarse a esta lucha vital.

El Día Mundial del Medio Ambiente en Ciego de Ávila será una celebración del compromiso colectivo hacia un mundo más limpio y saludable. La participación activa de todos es esencial para continuar avanzando en la protección de nuestro entorno y garantizar un futuro sostenible para todos. ¡Juntos podemos hacer la diferencia!

Por Luis Falcon Saavedra

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