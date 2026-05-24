Recibe designación honorífica Policlínico Comunirario Sur del municipio avileño Morón

Doctor Rolando Evariato Tapia Ruiz, es el nombre que recibió el Policlínico Comunirario Sur del municipio avileño Morón.

Esta designación honorifica tuvo lugar durante el acto municipal de este territorio a propósito del Día Mundial del médico de la Familia. En presencia de familiares del destado galeno moronense, se resaltó la labor de quien fuera uno de los neonatologos más destados de este municipio, artifice de la condición Hospital Amigo de la madre y el niño en la Institución de Salud más grande de Morón y formador de generaciones de profesionales de la Salud entre otros méritos.

El Doctor Yoenkis Tapia Valido, hijo de Rolando Evariato Tapia Ruiz, agradeció en nombre de la Familia a las autoridades del municipio el hecho de que uno de los centros asistenciales del territorio lleve el nombre de su padre, quien entregó todo a la medicina y sobre todo a la Salud de la población infantil.

Desde hoy los trabajadores del Policlínico Comunitario Sur del municipio de Morón mantienen el compromiso de honrar con la labor diaria la memoria de quien es paradigms de la Salud en este territorio y un verdadero ejemplo a seguir por las nuevas generaciones del ejército de batas Blancas.

Texto y Fotos: Kenia López Martínez.