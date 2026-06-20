Tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada ciclónica

El Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de la tormenta tropical Arthur

El Centro Nacional de Pronósticos, Insmet emitió recientemente el aviso de ciclón tropical número 2 de la actual temporada ciclónica.

La tormenta tropical Arthur ha ganado ligeramente en organización e intensidad durante las últimas horas, con vientos máximos sostenidos que aumentaron hasta 75 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión mínima es de 1001 hectoPascal.

A las seis de la tarde de ayer su centro fue localizado en los 28.9 grados de latitud Norte y los 96.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a 35 kilómetros al norte noroeste de Matagorda, en Texas.

Arthur se mueve al norte nordeste a unos 11 kilómetros por hora y se espera que durante las próximas horas mantenga similar rumbo, mientras se desplaza sobre las costas de Texas y en la madrugada moverse tierra adentro en las inmediaciones del estado de Luisiana hasta disiparse.

Este es el último aviso de ciclón tropical que se emitirá sobre la Tormenta Tropical Arthur.

Tomado de Granma