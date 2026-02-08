Televisión Avileña

Trabajadores de Cubiza construyen parques solares en Ciego de Ávila

PorLuis Falcon Saavedra

Feb 7, 2026

La Empresa Central de Equipo Cubiza de Ciego de Ávila se erige como un referente de innovación y compromiso en un mundo que avanza hacia la sostenibilidad.

Sus trabajadores asumen con responsabilidad el montaje de parques solares fotovoltaicos en Ciego de Ávila y otras provincias del país, un esfuerzo que refleja su dedicación y materializa su lema: “Cubiza a la altura de los tiempos”.

Carlos Alberto Venegas Alemán, director de la UBE Cubiza Ciego de Ávila, informó en exclusiva a este medio que en estas labores se han involucrado alrededor de 40 trabajadores de forma directa, además de unas 12 personas del área de logística, reparación y mantenimiento, totalizando aproximadamente 55 trabajadores de una plantilla de 94. El resto del personal se encuentra asignado en otros polos productivos.

“Actualmente laboramos en el Parque Ortigal, ubicado en Céspedes, municipio Florida, provincia de Camagüey, donde brindamos servicios de izaje, barrenación y perforación para la hinca de pilotes. También estamos a la espera de la apertura de nuevos parques en el territorio o en otras zonas del país”, señaló Venegas Alemán.

Destacó, además, que la jornada laboral se extiende generalmente a 10 horas, aunque en ocasiones se requiere ampliarla según las necesidades productivas y el avance de la obra.

“Es una labor ardua, desarrollada completamente a campo abierto, sin resguardo alguno. Las condiciones —sol intenso, polvo, lluvia y terrenos difíciles— exigen un esfuerzo físico y una entrega extraordinaria por parte de los trabajadores”, explicó.

Finalmente, el directivo resaltó el alto compromiso de los trabajadores, quienes han asumido con responsabilidad y motivación este reto vinculado al cambio de la matriz energética del país. “Han logrado cumplir las tareas asignadas con un gran sentido de pertenencia y dedicación, algo que distingue a los trabajadores de Cubiza en Ciego de Ávila. Aunque persisten algunas insatisfacciones en los procesos, el balance es positivo y el esfuerzo, encomiable”.

 

