Prosiguen intercambios con oficiales que enfrentaron el ataque de Estados Unidos

La Jefatura de Tropas Guardafronteras (TGF) continuó este viernes sus emotivos intercambios con oficiales de Seguridad Personal que enfrentaron el ataque de los EE.UU. en Venezuela el tres de enero pasado, cuando secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro y a su esposa Cilia Flores.

En su sitio oficial, el Ministerio del Interior informó que el acto lo presidió el general de brigada Oscar Alejandro Callejas Valcarce, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Dirección Política del organismo, y el general de brigada Jorge Argelio Samper Muarra, jefe de la Dirección de TGF.

También los acompañaron el primer coronel Arturo Viciedo Rodríguez, segundo jefe de la Dirección de Seguridad Personal y la primer coronel Rebeca Fernández Otero, jefa de la Dirección de Relaciones Internacionales, y otros, al igual que oficiales, soldados y trabajadores civiles de la institución.

Añadió que tras visualizar el documental Honrar Honra, realizado por la Dirección Política del MININT, a los protagonistas de aquella gesta los recibieron con un caluroso aplauso, sobre todo cuando narraron los momentos de tensión presenciados durante aquella madrugada y cómo lograron sobreponerse a la agresividad del imperio y a la pérdida de las 32 vidas de sus compañeros de lucha.

Señaló que el encuentro estuvo marcado por las muestras de solidaridad de los participantes, el compromiso de defender la Patria al costo de sus propias vidas y del ejemplo que ellos constituyen para el resto de las fuerzas y el pueblo cubano en general.

Varias de sus intervenciones estuvieron centradas en la importancia del papel que desempeñaron estos compañeros en aquellas circunstancias, porque permitió demostrarle al enemigo que si un grupo reducido fue capaz de hacerle frente con inferioridad numérica y con armas de menor calibre, ante una invasión a nuestro país muchas serían sus bajas debido a la preparación y herencia combativa que tiene el pueblo de Cuba.

Poco después, Samper Muarra expresó: “A ustedes, a nosotros todos; no se llora sobre la sangre derramada, se honra y se honra también a quienes estuvieron a la hora de la muerte y aún hoy, caminan entre nosotros llevando la luz de ese acto de heroísmo. Hoy nos reunimos aquí en nombre del deber cumplido a costa de la propia vida de nuestros compañeros y el valor no es solo patrimonio del que cae en combate, sino también, del que queda erguido, del que carga sobre sus hombros esa memoria y ustedes son el testimonio de que la Patria vive, de que la Patria resiste y que no se quiebra ante el agresor”.

Y subrayó que aquí están, firmes como el caguairán. Lo que hicieron aquellos que ofrendaron sus vidas y es lo que estamos dispuestos a hacer nosotros, nosotros todos y lo que debe hacer todo patriota ante el enemigo. Levantarse es la única opción.