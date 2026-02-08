Gobierno anuncia medidas para garantizar servicios esenciales ante crisis energética

Las acciones abarcan ajustes en transporte, educación, empleo y una transición acelerada hacia fuentes renovables de energía

A raíz de la escalada agresiva del Gobierno estadounidense para recrudecer sin precedentes el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla, y en respuesta a la compleja situación energética, el Gobierno cubano dictaminó un conjunto de medidas que garantizan los servicios esenciales y protegen las conquistas sociales.

Según informó el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en el espacio televiso Mesa Redonda, la persecución de buques que transportan combustible hacia Cuba, junto con el posicionamiento de unidades navales norteamericanas en el Caribe, han dificultado las importaciones, y “por ello es importante potenciar el uso de los recursos que tenemos en nuestro país, además, diversificar las vías para continuar obteniendo los ingresos externos que necesita nuestra economía para garantizar los programas de desarrollo económico y social”.

Al respecto, puntualizó que todo el combustible disponible en el país será destinado, prioritariamente, a asegurar la producción de servicios esenciales como agua y salud, así como las actividades económicas fundamentales.

Agregó que se asegurarán las actividades de preparación para la defensa, en el marco de la Guerra de todo el pueblo y, en la medida de lo posible, se protegerán las actividades económicas fundamentales que generan ingresos en divisas, indispensables para los programas de desarrollo.

PRESERVAR Y ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

Con el objetivo de preservar y acelerar la transformación del Sistema Eléctrico Nacional, liberándolo progresivamente de la dependencia de combustibles importados, Pérez-Oliva Fraga precisó que, a pesar de las afectaciones, se mantiene en ejecución el programa inversionista de parques solares fotovoltaicos, utilizando al máximo los recursos locales y la fuerza de trabajo.

Por eso, como algunas de las medidas, expresó que, la generación de eléctrica se sostendrá “en lo fundamental con la generación de las centrales térmicas que consumen crudo nacional, con el gas acompañante que se produce como resultado de la producción de petróleo y con las fuentes renovables de energía, que, en el año 2025, tuvieron un salto importante y una participación superior”.

En paralelo, se desarrolla un masivo programa de instalación de módulos solares fotovoltaicos a nivel familiar y comunitario:

20 000 sistemas para viviendas, con sus paneles y baterías, a través de la vía estatal.

10 000 sistemas en proceso de entrega y montaje acelerado a maestros y trabajadores de la Salud y la Educación seleccionados.

5000 módulos para electrificar el 100 por ciento de las viviendas aisladas del país, llevando por primera vez electricidad a comunidades de difícil acceso.

Otros 5000 sistemas previstos para el primer semestre, dirigidos a centros sociales como hogares de ancianos, casas de niños sin amparo familiar y servicios comunitarios esenciales.

El vice primer ministro anunció, como medida novedosa, que se continúan ampliando los incentivos para la instalación de fuentes renovables de energía, “tanto en las instituciones, a nivel empresarial, como a nivel de los hogares. Incluso, por primera vez se abrió la posibilidad de que las entidades o personas que generan electricidad puedan vender directamente a terceros esa energía generada”.

Y para diversificar el acceso a combustibles, se ha descentralizado y facilitado que cualquier empresa con posibilidad los importe, contando con el interés de socios y amigos solidarios, añadió.

Explicó que, con la finalidad de ahorrar energía en las diferentes actividades, se decidió concentrar las actividades administrativas fundamentales en los días de lunes a jueves, “incrementando la eficiencia para atender los diferentes servicios administrativos de la población, y así reducir las afectaciones durante el fin de semana”.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

En la vital esfera de la producción de alimentos, se enfatizará en el incremento de la producción a nivel territorial, sobre todo en los polos productivos en los que hay potencialidad.

En ese sentido, Pérez-Oliva Fraga ejemplificó que, este año, el país se ha propuesto sembrar 200 000 hectáreas de arroz, que priorizarán una parte importante de la demanda nacional, proyecto que cuenta con cooperación internacional y ya muestra avances en varias provincias del país.

Además, dijo, se potenciará la agricultura urbana y familiar, y el uso de fuentes renovables para las actividades de riego.

“En este escenario todos los actores económicos que participan en la economía deben aliarse en función de enfrentar y superar la situación. Y en la producción de alimentos es fundamental la integración de todas las formas productivas, incluso, las alianzas de las formas de gestión no estatal con otras instituciones para trabajar, sobre todo, en el tema de los precios de los alimentos que se comercializan”, añadió.

ABASTO DE AGUA

Informó que está priorizado el abasto de agua, y en ese sentido se asignará combustible para el bombeo, así como se avanzará en la transformación de la matriz energética del sector.

Añadió que, durante el presente mes, se instalarán 16 equipos de bombeo con fuentes renovables; ya se emplean transportes eléctricos con recarga solar y se aseguran los productos químicos para el tratamiento del agua.

SOBRE EL SISTEMA DE SALUD

El también ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera explicó que se garantizarán las coberturas de productos que se fabrican en Cuba con destino al Sistema de Salud.

“Se está desarrollando un esquema especial para pacientes crónicos —como los de hemodiálisis— que viven en zonas con dificultades de transporte, para que puedan acercarse a las instituciones de Salud, garantizando así su tratamiento en la fecha en que lo requieran”, significó.

Igualmente, se asegura la vigilancia epidemiológica, se priorizarán las urgencias médicas, el Programa Materno-Infantil; así como el combustible para la producción nacional de medicamentos del cuadro básico, por el grupo empresarial BioCubaFarma, resaltó Pérez-Oliva.

EN OTROS SECTORES SENSIBLES

En el turismo: se aplicará un plan de eficiencia y compactación de instalaciones para aprovechar la temporada alta, que muestra resultados alentadores.

Cultura y Deporte: se reajusta la programación cultural y se potencia el movimiento de artistas aficionados en comunidades. Se mantendrá la Serie Nacional de Béisbol hasta su conclusión, con medidas organizativas para reducir el gasto de combustible.

Ciencia y Tecnología: se garantizan todos los recursos para los sistemas de alerta temprana (meteorología, sismología, vigilancia radiológica).

Comunicaciones: se asegura el funcionamiento de estos servicios vitales para mantener informado al pueblo a través de los canales oficiales.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL TRANSPORTE ANTE LAS LIMITACIONES DE COMBUSTIBLE?

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó sobre un conjunto de medidas para reorganizar la movilidad de cargas y pasajeros en el país mediante una estrategia que prioriza los servicios esenciales, las importaciones y exportaciones, así como la atención a sectores sensibles como la Salud y la Educación.

Explicó que se mantienen aseguradas las operaciones en puertos y aeropuertos, así como todos los traslados vinculados con el comercio exterior.

Asimismo, se garantiza el transporte interno de los colaboradores que arriban o salen del país, organizado por operadores nacionales y optimizando el uso del combustible mediante la agrupación de traslados cuando resulte posible.

En el caso del ferrocarril, anunció que los trenes nacionales de pasajeros, que actualmente operan con una frecuencia de cada cuatro días, pasarán a hacerlo cada ocho días; una nueva programación que comenzará a aplicarse a partir del día 8 de febrero.

Aclaró que entre las fechas en que no circulen los trenes, se organizarán transportaciones específicas para el traslado de profesores y estudiantes que regresan a sus lugares de residencia, en coordinación con los organismos correspondientes.

Añadió que los servicios intermodales de ómnibus que enlazan con los trenes nacionales hacia zonas de difícil acceso, como Baracoa, Quebrada y Pilón, se mantienen ajustados a la nueva programación ferroviaria; mientras que el resto de los servicios nacionales relacionados con eventos y otras acciones queda suspendido temporalmente.

Respecto a los ómnibus nacionales, precisó que se reducen y ajustan las salidas, aunque se conserva un sistema diario de viajes hacia las cabeceras provinciales, incluido Manzanillo; y, en el caso de Pinar del Río, se mantienen dos salidas diarias; mientras que hacia Baracoa se sostendrá una salida alterna.

A partir de la fecha —dijo— se ajusta también la programación del ferry entre Nueva Gerona y Batabanó, que realizará dos viajes semanales, los martes y sábados, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y se complementan con un servicio intermodal.

Para la salida de los sábados, se habilitará el servicio intermodal por ómnibus Pinar del Río-Batabanó-Pinar del Río y Santiago de Cuba-Batabanó-Santiago de Cuba.

Se ratificó la continuidad del servicio Medibus, destinado al traslado de pacientes que requieren tratamientos médicos sistemáticos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, y quedan suspendidos los servicios correspondientes a listas de espera.

El ministro señaló que los pasajeros cuyos viajes hayan sido cancelados y no deseen trasladarse podrán solicitar el reembolso del 100 por ciento del importe del pasaje en un plazo de hasta 30 días, tanto para transportación ferroviaria como marítima, y quienes tengan una necesidad impostergable de viajar deberán coordinar su caso con las direcciones provinciales de Transporte, donde se establecerán procedimientos específicos para evaluar cada situación.

En cuanto al transporte local, explicó que se desarrolla un proceso de conciliación con los territorios para reajustar los servicios según la disponibilidad de combustible, facultad que ha sido transferida a las autoridades locales, y, como principio general, se mantendrán los servicios vinculados a la Salud, la Educación y las producciones priorizadas.

Rodríguez Dávila comentó que, en La Habana, se trabaja en la reorganización de las rutas del transporte público, y se prevé la puesta en marcha de un nuevo servicio dirigido a médicos, para finales de la próxima semana.

Agregó que los triciclos eléctricos se mantendrán en funcionamiento, con la posibilidad de ajustes puntuales, según las prioridades de cada territorio, garantizando siempre su retorno a las bases para la recarga, y se reforzarán los puntos de embarque y el control sobre los precios de los porteadores privados.

Señaló que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, se ha impulsado el establecimiento de estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos y sistemas de acumulación, que respalden la operación de vehículos eléctricos sin depender de la red eléctrica convencional.

Resaltó que también está prevista la adquisición de pequeños vehículos eléctricos de carga y microbuses, que serán distribuidos en las provincias a medida que se concreten los arribos.

PRIORIDAD EN LA PROTECCIÓN LABORAL

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, expuso las medidas y prioridades del Gobierno en materia de empleo y salarios, basándose en el marco legal vigente.

Enfatizó en que la voluntad política es que “no quede ningún trabajador desprotegido en un proceso como este”, poniendo por delante el amparo al trabajador como principio rector.

En primer lugar, indicó que se debe priorizar la continuidad laboral. “Tenemos que buscar reubicar a nuestros trabajadores para que sigan contribuyendo a la actividad económica y de interés social del país”, afirmó, mencionando como sectores claves los servicios básicos, la producción de alimentos y las labores agrícolas.

Para ello, se fortalecen modalidades como el teletrabajo y el trabajo a distancia, solicitando a los jefes de entidades que logren “un ajuste del horario de trabajo donde se corresponda, donde se requiera y donde se pueda realizar”. Para los casos en los que no sea posible la reubicación o las modalidades flexibles, el ministro se refirió a la figura de la interrupción laboral, ya prevista en la ley.

Otamendiz Campos recalcó que todas estas disposiciones ya están en la legislación vigente actual, por lo que no hay que emitir ninguna norma complementaria para este momento. Lo que se está haciendo es precisar y orientar su aplicación con los organismos y entidades.

Para fundamentar la viabilidad de este enfoque, recordó la experiencia de la Covid-19, que “fue un ejemplo, una práctica de este tema, y lo logramos”, afirmando que existe un entrenamiento y una legislación que lo respalda.

Además, ratificó el compromiso de proteger a los trabajadores como una prioridad.

LA UNIVERSIDAD CUBANA TRANSITA A LA SEMIPRESENCIALIDAD

El ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, informó que el sistema universitario se transforma hacia la semipresencialidad. Este modelo se adecuará a cada carrera, universidad y territorio, aprovechando experiencias previas del claustro durante situaciones excepcionales.

Un aspecto logístico clave es la transportación de estudiantes a sus lugares de origen, operación apoyada por el Ministerio de Transporte y que se comunica a través de medios digitales institucionales.

La atención docente se reorganiza territorialmente, utilizando instituciones locales como centros de Salud, producción y filiales universitarias.

Se fortalecerá el claustro en los municipios con profesores que trasladen allí su centro laboral, aunque la modalidad fundamental será el trabajo a distancia.

Respecto a los medios técnicos, el ministro señaló que “no va a ser posible seguir aplicando o utilizando las TIC de la manera en que lo hicimos, por ejemplo, en el periodo de la Covid-19”, debido a la situación energética, aunque se mantendrán como complemento.

Se priorizarán proyectos de investigación estratégicos y de impacto territorial. Baluja García garantizó que se adaptarán los procesos para que todos los estudiantes en etapa de culminación puedan terminar sus estudios. Finalmente, anunció que se reorganizará el proceso de ingreso a la Educación Superior y pidió estar atentos a las informaciones oficiales.

AJUSTAR LAS LABORES EDUCATIVAS A CADA SITUACIÓN

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, afirmó que el sistema educativo inicia una etapa de “diálogo permanente con las familias” para ajustar su funcionamiento, destacando que definen mucho con sus propuestas y alertas.

Reiteró que la educación continúa en todo el país, priorizando la presencialidad, especialmente en la primera infancia y la enseñanza primaria, manteniendo la máxima prioridad en círculos infantiles por la vulnerabilidad de las edades y el apoyo a las familias trabajadoras.

No obstante, en determinados territorios, podrían adoptarse ajustes puntuales, como la reducción a una sesión diaria, decisiones que serán informadas oportunamente. Para la secundaria básica, se prevén variantes organizativas diversas (sesiones únicas, días específicos, trabajo por bloques), según las características del centro.

El preuniversitario tendrá un tratamiento similar, con especial atención al duodécimo grado y ajustes específicos para los Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas

La Educación Técnica, Profesional y la formación pedagógica adoptarán modelos en los que, los estudiantes de años terminales, se incorporarán a esquemas adaptados; mientras otros cursos recibirán atención mediante guías y acompañamiento personalizado, descentralizando hacia centros cercanos a las residencias.

En los próximos 15 a 30 días, se reforzará el vínculo estudio-trabajo con periodos de práctica que varían según el nivel, coordinados con organismos para una formación laboral efectiva.

Finalmente, destacó el impacto positivo de la entrega de paneles solares a docentes, una medida que fortalece el trabajo educativo y que se busca extender.

En este tema, el vice primer ministro acotó que, en el caso de la educación especial, se garantiza el funcionamiento normal. “Hemos hecho un análisis para no generar ningún tipo de modificación en esta enseñanza”, significó.

“Es un tema de alta sensibilidad y un asunto al que se le da la máxima importancia desde nuestro Gobierno por las características de este servicio; y se ha logrado crear un esquema que garantiza, sin ningún tipo de cambio, el funcionamiento de todas las instituciones de educación especial”, reafirmó.

Pérez-Oliva Fraga afirmó que las medidas explicadas son una expresión elocuente de los impactos del criminal bloqueo de EE.UU. en toda la población cubana, y señaló que la insuficiencia de combustible es una consecuencia directa del cerco energético que se aplica contra Cuba.

Frente a las tesis de los adversarios que pronosticaban el colapso, sostuvo que se han recibido “numerosas expresiones de solidaridad, de admiración, de respeto; y también posiciones de contribución”. Por ello, consideró que el efecto de este recrudecimiento es “totalmente contrario al que esperaban nuestros adversarios”.

Planteó que esta coyuntura debe verse como una oportunidad para nosotros realizar y acelerar un grupo de transformaciones importantes en la economía, para lograr mayor sostenibilidad y eficiencia, subrayando que “la implementación del Programa de Gobierno tampoco se interrumpe”.

Hizo un llamado a los cuadros y dirigentes a trabajar con mucha sensibilidad hacia nuestro pueblo, actuar con agilidad y transformar los métodos de trabajo: “no regirnos por los procedimientos naturales, sino aplicar en cada caso las mejores soluciones”. Destacó el fortalecimiento de los vínculos con cubanos residentes en el exterior, quienes han enviado mensajes de contribución, al igual que empresarios extranjeros y gobiernos de todo el mundo.

Concluyó enfatizando en la unidad como pilar fundamental, evocando el concepto de Revolución: “tenemos que emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos” y “cambiar todo lo que deba ser cambiado”.

Reafirmó su convicción de que “vamos a superar esta situación y a salir fortalecidos de este escenario”.

POSPUESTA LA 34 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

El Comité Organizador de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana informó que el evento previsto para realizarse del 12 al 22 de febrero, se pospone como consecuencia de la situación extraordinaria que vive el país, provocada por el bloqueo genocida que ejerce el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su nueva escalada de agresiones para asfixiar económicamente a nuestro pueblo e intentar destruir la Revolución.

Añade la nota que, oportunamente se informará la nueva fecha de realización de este importante evento cultural.