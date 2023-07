“Una maravilla”: El bojeo a Cuba entre Santiago y Baracoa

El bojeo a Cuba nos llevó ayer a navegar entre Santiago y Baracoa, en el extremo más oriental del archipiélago cubano, frente a las terrazas marinas de Maisí. Disfrutando de esas visuales, un gran admirador de esas terrazas, geógrafo y experto en el sistema nacional de áreas protegidas de Cuba nos comentó:

“Aquí se ven todos los niveles de terrazas, si no me falla la memoria son 24 niveles de terrazas y alcanzan entre los 400 y 500 metros de altura. No sé si pueden ver ahí muchos de los niveles que hay, son parte de un área protegida que es la Reserva Ecológica Maisí-Caleta.

“Fue propuesta sitio de Patrimonio Mundial en el año 2003, por ser el mayor sistema de terrazas marinas del mundo; pero nos dijeron que no cumplía los requisitos porque lamentablemente −aunque los primeros niveles y muchos sectores que estamos viendo están muy bien conservados− una gran parte de este sistema no está muy bien conservado, está muy antropizado y además estaba previsto se hicieran desarrollos importantes, por lo tanto, quizás no pueda ser un Patrimonio de la Humanidad, pero sigue siendo el sistema de terrazas marinas más grande del mundo.

“Los sistemas de terrazas reflejan antiguos niveles del mar, también los diferentes movimientos de oscilación que tiene la corteza terrestre, las costas del país, nos reflejan cómo esto se ha estado moviendo, debajo hay cuatro o seis niveles, no están bien estudiados aquí, no hemos podido precisar; pero al menos tienen que haber cuatro niveles de terrazas por aquí para abajo (sumergidos) y habrá que estudiar cuántos hay.

“A la vez, este sistema por estar en una zona tan seca y extrema tiene alto endemismo en la flora y en la fauna, se ha desarrollado una fauna y una flora muy endémicas.

“Es la primera vez en mi vida que las observo desde el mar, las he recorrido mucho por tierra. ¿Cómo se siente una persona al ver lo más grande del mundo? Es como ver las pirámides, el cañón del Colorado, el cañón del Colorado es el cañón más grande, pero es en un continente adentro; estos son cañones costeros, fluviales, en fin, son una maravilla”.

Reinaldo Estrada Estrada, geógrafo de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y experto en el sistema nacional de áreas protegidas de Cuba, al que le ha dedicado muchos años de investigaciones y acciones de manejo.

(Tomado de Naturaleza Secreta)

Autor Telecentro Provincial Ciego de Ávila