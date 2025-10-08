Visita Díaz-Canel objetivos de interés económico en Ciego de Ávila

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó una visita de trabajo a municipios de la provincia de Ciego de Ávila, con el objetivo de supervisar programas económicos y de producción priorizados para el territorio.

La jornada comenzó en la Planta de Producción de Arena “Nguyen Van Troi”, ubicada en el municipio de Chambas, perteneciente a de la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat).

El mandatario, acompañado por el Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, conoció en detalle el funcionamiento de la entidad y el destino de sus producciones, las cuales benefician directamente los programas de desarrollo local y el montaje de parques fotovoltaicos en la provincia.

Posteriormente, el Presidente sostuvo un fructífero intercambio con los trabajadores de la planta, a quienes reconoció la importancia de su labor para el avance de la economía nacional. En el encuentro estuvieron presentes las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.

En otra etapa de su recorrido, en áreas de la finca “El Tesoro” del mismo municipio, Díaz-Canel interactuó con el productor Alexey Marrero González, uno de los más destacados del territorio en el cultivo de arroz.

En el sitio, el Jefe de Estado se informó sobre las acciones que se desarrollan en Ciego de Ávila para cumplir con el plan de siembra de 6 mil hectáreas del grano, una estrategia dirigida al autoabastecimiento y al consumo de la población.

La visita refleja el seguimiento permanente del Gobierno cubano a los programas económicos y productivos en todas las regiones del país.