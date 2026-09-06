Televisión Avileña celebra aniversario con reconocimiento a sus trabajadores

En el marco del 26 aniversario de Televisión Avileña, una decena de sus trabajadores recibió el sello conmemorativo por el 75 aniversario de la televisión cubana.

Este acto constituye un testimonio del compromiso y la dedicación que han distinguido a la institución.

Desde su fundación, el telecentro ha sido un pilar fundamental en el relato de la realidad económica y social de Ciego de Ávila, y se ha convertido en un referente de la historia audiovisual de la provincia.

Durante estos 26 años, el canal ha logrado no solo informar, sino también acompañar a su gente, reflejando sus inquietudes, logros y desafíos.

Nayrobi Terry, directora del telecentro, destacó en su discurso el arduo trabajo de los homenajeados, quienes han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de este importante medio de comunicación.

A pesar de las dificultades que enfrenta el país, Terry exhortó a los trabajadores a mantener la misma pasión y entrega que los ha caracterizado hasta la fecha.

El reconocimiento a estos profesionales no solo celebra su trayectoria, sino que también subraya la importancia de seguir contando las historias de Ciego de Ávila, uniendo a la comunidad y fomentando el sentido de pertenencia.

En un contexto donde los medios de comunicación juegan un papel crucial, Televisión Avileña se erige como una voz indispensable que refleja la esencia y los valores de su gente.

Con cada reportaje y cada emisión, este telecentro continúa marcando un antes y un después en la comunicación local y se consolida como un verdadero baluarte de la identidad avileña.