Buen arranque de Onel Hernández en fútbol inglés

El futbolista Onel Hernández, nacido en el territorio avileño de Morón, inició con estabilidad la temporada 2026-2027, nuevamente, vistiendo la camiseta del Port Vale Football Club, con el que disputó los últimos meses de la anterior campaña.

En cinco encuentros efectuados hasta el momento, repartidos entre League Two (cuarta división del fútbol inglés) y EFL Cup, Onel ha acumulado una buena cantidad de minutos, al participar en todos los choques y ser titular en tres, incluidos dos, en los que cuales jugó durante todo el partido.

Aunque todavía no tenga contribuciones directas de gol, lo más positivo es ver un buen estado de forma suyo, tanto en este arranque como en el cierre del pasado periodo, teniendo en cuenta su historial de lesiones y la alta exigencia física de las ligas inglesas.

También le ayuda el hecho de tener contrato hasta el verano del próximo año, firmado tras dejar una buena imagen en el club que lo renovó, recientemente.

A los 33 años, con su experiencia en el fútbol europeo y su positivo estado físico, Hernández podría regresar a la selección nacional de Cuba, donde su calidad y liderazgo serían muy beneficiosos para el grupo, siempre que así lo considere la dirección técnica de los Leones del Caribe.

Por lo pronto, su objetivo principal es ayudar a que su club regrese a la tercera división, desde donde descendió en la anterior temporada.

En cuatro partidos de liga, sin embargo, apenas han conseguido dos empates y dos derrotas, por lo que están ubicados en la última posición, pero con 42 encuentros restantes hay mucho margen para cambiar esa realidad.

Onel es, sin dudas, uno de los futbolistas cubanos más importantes de la historia. Su pasado en la Premier League y la selección cubana le han asegurado ese calificativo, al que todavía puede aportar motivos que lo avalen.

Tomado de Invasor