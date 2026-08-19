La Defensa Civil y el CENAIS desmienten alerta de sismo en el país

Es “totalmente falsa” la alerta de seguridad relacionada con un supuesto evento sísmico que llegó a algunos teléfonos móviles en Cuba y que generó confusión entre la población en la tarde de este martes 18 de agosto

La Defensa Civil informó que, según la confirmación del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), no se ha registrado ningún movimiento telúrico en territorio nacional durante la tarde de este martes 18 de agosto.

El doctor Enrique Arango, jefe de investigaciones del CENAIS, aseguró a Tele Turquino que la red de sismología nacional no detectó evento sísmico alguno en el horario señalado. En ese sentido, calificó como “totalmente falsa” la alerta que llegó a algunos teléfonos móviles y que generó confusión entre la población.

Las autoridades del centro llaman a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de mensajes no verificados, con el fin de no crear falsas expectativas ni generar pánico innecesario.

“Ante cualquier evento real, nuestros sistemas y canales oficiales activarán los protocolos correspondientes de manera oportuna”, puntualizó Arango.

Tomado de Cubadebate