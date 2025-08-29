Acogida en Morón a la programación veraniega

Cerca de una veintena de comunidades, tanto en el perímetro urbano, como del sector rural, en el municipio de Morón, ha recibido la visita durante los meses de julio y agosto de la Guerrilla Cultural y Deportiva, con variadas actuaciones y juegos de participación para niños, adolescentes y jóvenes y disfrute de las familias en general.

Distantes comunidades como San Rafael en Turiguanó, Saladrigas en Patria, Plan Hortícola, Carrazana, Reparto El Paraíso, y otras muchas zonas residenciales como Peñaranda, Microdistrito Norte y reparto El Vaquerito recibieron con aplausos y emociones artistas locales, al circo Rayitos de Sol y otros proyectos de la Casa de la Cultura Haydé Santamaría.

Con la máxima de un Verano Siempre Joven, se mantuvieron activas con especiales actividades otros escenarios, como el Teatro Reguero, el Patio de la Casa de la Trova y el Punto de Encuentro.

Artistas de la Compañía D’Morón Teatro, el Circo Halion, la agrupación Juglarito de Ensueño, grupos musicales, el Proyecto Con México en el Corazón, entre otros, animaron en este territorio las actividades veraniegas, unido a eventos como el Festival de Rock Utopía.

Para el cierre de la programación está previsto el Festival Boleros de Oro los días 29 y 30 de agosto, una fiesta infantil el fin de semana en el parque infantil Luis Alfonso Velázquez Flores y una animada actividad variada frente a la Casa de la Cultura el domingo 31 de agosto como punto final.

