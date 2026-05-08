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Ciego de Ávila Destacada Economía

Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

PorYhosvany Jimenez Hernandez

May 7, 2026

El colectivo del Restaurante Wuchang en el avileño municipio de Morón recibió la Bandera de Vanguardia Nacional, en reconocimiento a sus destacados resultados económicos, sindicales y en la prestación de servicios.

Durante el acto de entrega del alto estímulo y en el que estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio moronense, se destacó el esfuerzo de los trabajadores en medio de la compleja situación energética y económica que atraviesa el país.

En la actividad se resaltó que el colectivo del Restaurante Wuchang aplicó alternativas ante la carencia de algunos insumos y también se sumó a la atención a personas vulnerables, como ancianos y embarazadas, aportó a los damnificados de huracanes en las provincias orientales y contribuyó a la limpieza y embellecimiento de diversas áreas.

En el encuentro también se entregó la Distinción Fernando Chenard Piña, máximo reconocimiento que otorga el Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios a un grupo de hombres y mujeres con una destacada trayectoria.

En las conclusiones del Acto Suleidys Pérez Hernández, máxima representante del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en la provincia avileña felicitó al colectivo de la Ciudad del Gallo y lo llamó a mantener el estandarte mediante el esfuerzo, la dedicación y con resultados.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

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