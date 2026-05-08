Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

El colectivo del Restaurante Wuchang en el avileño municipio de Morón recibió la Bandera de Vanguardia Nacional, en reconocimiento a sus destacados resultados económicos, sindicales y en la prestación de servicios.

Durante el acto de entrega del alto estímulo y en el que estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio moronense, se destacó el esfuerzo de los trabajadores en medio de la compleja situación energética y económica que atraviesa el país.

En la actividad se resaltó que el colectivo del Restaurante Wuchang aplicó alternativas ante la carencia de algunos insumos y también se sumó a la atención a personas vulnerables, como ancianos y embarazadas, aportó a los damnificados de huracanes en las provincias orientales y contribuyó a la limpieza y embellecimiento de diversas áreas.

En el encuentro también se entregó la Distinción Fernando Chenard Piña, máximo reconocimiento que otorga el Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios a un grupo de hombres y mujeres con una destacada trayectoria.

En las conclusiones del Acto Suleidys Pérez Hernández, máxima representante del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en la provincia avileña felicitó al colectivo de la Ciudad del Gallo y lo llamó a mantener el estandarte mediante el esfuerzo, la dedicación y con resultados.