Avilmat ratifica por octavo año consecutivo condición de Colectivo Vanguardia Nacional

Con el ritmo de quien ya lleva ocho años en la cima, la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) recibió la condición de Colectivo Vanguardia Nacional, un reconocimiento que la sitúa entre las más destacadas del sector constructivo en Cuba.

El reconocimiento, correspondiente al año 2025, avala su eficiencia en la gestión de recursos, el cumplimiento de los planes de entrega de materiales para obras prioritarias de la provincia y el país, así como su contribución a la construcción y reparación de obras sociales.

Entre los principales logros destacan la eficiencia productiva en todas sus unidades empresariales, disciplina financiera y cumplimiento de aportes solidarios, incluyendo los programas de Lucha contra el Cáncer y Atención Materno Infantil, compromiso sindical y respaldo a las tareas del movimiento obrero, aporte al desarrollo de la provincia avileña y al cumplimiento de planes nacionales.

Detrás de cada ladrillo colocado, de cada obra concluida, hay jornadas de sol inclemente, madrugadas y una disciplina financiera en el alma de sus más de mil trabajadores.

Por eso fueron reconocidos a varios trabajadores por su entrega y dedicación en el quehacer diario, además se entregó por decreto presidencial la Medalla Jesús Menendez a 4 de ellos. Y muy oportuno el agasajo a las Unidades de base punteras en la producion todo ello de manos de los principales dirigentes del partido y el gobierno acompañados de Osde Reinol Ramirez Vigaud presidente de la Osde y Meivis Estevez Echevarria, primera Secretaria Nacional de la UJC.

La empresa, Avilmat una de las mejores en el país vinculada al Grupo Geicon y al Ministerio de la Construcción (Micons), fue condecorada además con la Orden Lazaro peña por su responsabilidad social y lealtad al proyecto revolucionario cubano.