Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Avilmat ratifica por octavo año consecutivo condición de Colectivo Vanguardia Nacional

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 7, 2026

Con el ritmo de quien ya lleva ocho años en la cima, la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) recibió la condición de Colectivo Vanguardia Nacional, un reconocimiento que la sitúa entre las más destacadas del sector constructivo en Cuba.

El reconocimiento, correspondiente al año 2025, avala su eficiencia en la gestión de recursos, el cumplimiento de los planes de entrega de materiales para obras prioritarias de la provincia y el país, así como su contribución a la construcción y reparación de obras sociales.

Entre los principales logros destacan la eficiencia productiva en todas sus unidades empresariales, disciplina financiera y cumplimiento de aportes solidarios, incluyendo los programas de Lucha contra el Cáncer y Atención Materno Infantil, compromiso sindical y respaldo a las tareas del movimiento obrero, aporte al desarrollo de la provincia avileña y al cumplimiento de planes nacionales.

Detrás de cada ladrillo colocado, de cada obra concluida, hay jornadas de sol inclemente, madrugadas y una disciplina financiera en el alma de sus más de mil trabajadores.

Por eso fueron reconocidos a varios trabajadores por su entrega y dedicación en el quehacer diario, además se entregó por decreto presidencial la Medalla Jesús Menendez a 4 de ellos. Y muy oportuno el agasajo a las Unidades de base punteras en la producion todo ello de manos de los principales dirigentes del partido y el gobierno acompañados de Osde Reinol Ramirez Vigaud presidente de la Osde y Meivis Estevez Echevarria,  primera Secretaria Nacional de la UJC.

La empresa, Avilmat una de las mejores en el país vinculada al Grupo Geicon y al Ministerio de la Construcción (Micons), fue condecorada además con la Orden Lazaro peña por su responsabilidad social y lealtad al proyecto revolucionario cubano.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Continúa instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero

May 7, 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Economía

Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

May 7, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Cuba Destacada

Ocho claves sobre la nueva orden de Estados Unidos contra Cuba

May 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Continúa instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero

7 de mayo de 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Economía

Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

7 de mayo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Avilmat ratifica por octavo año consecutivo condición de Colectivo Vanguardia Nacional

7 de mayo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Radiocuba: el desafío de mantener encendidas la radio y la televisión

6 de mayo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila