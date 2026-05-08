Continúa instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero

Por la oficina comercializadora de la Organización Básica Eléctrica (OBE) inició la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero, como parte del programa del país para el cambio de matriz energética, proceso que continúa de forma paulatina en la localidad avileña.

También se benefician con el ensamblaje la Casa de abuelos, el Hogar de Ancianos, el policlínico José Agustín Más Naranjo, el consultorio con extensión de los servicios en Pedro Ballester, la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) y las dos funerarias del municipio.

Sobre el particular, explicó Yunié Vélez Hernández, viceintendente de Programas Sociales en el Órgano de gobierno «La instalación de estos sistemas de 2 kilowatts corre a cargo de los especialistas de la Empresa Copextel, en aras de preservar la vitalidad de estos centros de impacto en la sociedad»

Velez Hernández refirió también que la habilitación de OCHO sistemas solares fotovoltaicos en territorio violeteño transcurre para preservar servicios básicos a la población en medio de un contexto de complejidad electroenergética debido al déficit de combustible y al bloqueo económico decomercial y financiero de los Estados Unidos.

Además fue beneficiada la Emisora Radio Amanecer con sistemas fotovoltaicos lo que beneficia el proceso de producción – creación de la planta radial de Primero de Enero en beneficio social.